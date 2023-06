De mensen in het stadje zouden langzaam, bijna ongemerkt, meegaan in de vaart der volkeren

Het waren graafmachinehoogtijdagen in het stadje, waarvan marktonderzoek had uitgewezen dat het er klaar voor was om mee te gaan in de vaart der volkeren. De operatie was zorgvuldig voorbereid; technische kaarten waren ingetekend, vergunningen aangevraagd en verkregen en de afdeling planning had in een Excelbestand met twintig tabbladen genoteerd welk team waar wanneer aanwezig moest zijn om de mensen in het stadje datgene te brengen waar ze volgens marktonderzoek voldoende naar verlangden om de komende jaren de kosten van de operatie in maandelijkse abonnementsbedragen terug te willen betalen: verbinding.

Maar ben ik dan nog niet verbonden, hadden sommige, vaak oudere inwoners van het stadje zich afgevraagd bij het lezen van de folders over de nieuwe verbinding. Ja, hadden de jongeren gezegd, maar met koper. Met koper kan je geen film kijken en tegelijkertijd een online game spelen en videobellen met je kleindochter. Daar heb je glasvezel voor nodig, opa. En vol enthousiasme begonnen de jongeren te vertellen over de kabels met de glazen vezels – zo dun als een haar! – die laserlichtsignalen – met de snelheid van het licht, letterlijk! – over een grote afstand konden versturen om immense hoeveelheden informatie tegelijkertijd voor de mensen te ontsluiten.

Ik heb dat niet nodig, hadden de ouderen gezegd, ik heb genoeg aan de televisie, maar voor ze waren uitgesproken lag er al een nieuwe folder op hun mat, waarin stond dat hun straat de volgende werkdag aan de beurt was en dat de stoep voor hun huis zou worden opengemaakt omdat dat helaas niet anders kon.

In de weken die volgden kon je de hele dag machines horen ronken – eerst de graafmachines die de gleuven maakten waar de kabels met de glazen vezels in begraven werden, enkele uren later de trilplaten waarmee de teruggelegde straatstenen weer op hun plek werden getrild. Kleine kinderen stonden aan de hand van hun ouders met open mond te kijken naar de gravers, één in de machine, één met een schop en de andere twee aanwijzingen roepend – in het Duits, het Turks, het Pools – om te voorkomen dat gevoelige andere kabels zouden worden geraakt die een dodelijk bedrijfsongeval zouden veroorzaken. Mansgrote klossen middellandsezeeblauwe kabel werden afgerold. De kabels werden geknipt en op hun plek gelegd. De papieren werden erbij gehaald, weer weggestopt en nog eens opengevouwen. Er werd geteld en afgemeten: waren dit er genoeg, voor elke deur, voor ieder huis een voldoende nabije kabel met glazen haarvezels erin?

Ik vind het niet nodig, herhaalden de ouderen, van wie sommigen nog jong waren, maar veel te klagen hadden ze niet. In een halve dag was hun stoep weer dicht en herinnerden alleen de zandsporen en een paar omhoog stekende stukjes blauwe kabel nog aan het openmaken van hun straat, en binnen een paar weken zou er zelfs in de verste verte geen machine meer te horen zijn. En de mensen in het stadje zouden langzaam, bijna ongemerkt, meegaan in de vaart der volkeren, eerst de enthousiaste seriekijkers en gamespelers, daarna de gezinnen met kinderen die allemaal tegelijk hun huiswerk moesten doen en ten slotte de mensen die het niet nodig vonden, want het zou uiteindelijk toch nodig worden, omdat het kopernetwerk niet snel genoeg meer zou zijn voor gewone activiteiten zoals het regelen van de temperatuur in huis, videobellen met hun kleindochter en het inzien van hun ziekenhuisdossier, en tegen die tijd zou er een nog snellere kabel worden uitgevonden, en de graafmachines zouden komen om ze in de grond te stoppen, en de ouderen zouden de jongeren erop wijzen dat de kabels wel veranderd waren, maar de graafmachines niet.