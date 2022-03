Februari 1943: brood voor Duitse krijgsgevangenen bij Stalingrad. Beeld Ullstein Bild via Getty Images

Brief van de dag

Niet-foute Russen zijn inderdaad gewone mensen. Dat deed me denken aan de Sovjetschrijver Vasili Grossman – joodse Oekraïner. Na de Duitse nederlaag bij Stalingrad, zo schreef hij in zijn meesterwerk Leven en lot, stapte een grote arbeidersvrouw op een Duitse soldaat af. Iedereen keek gespannen toe. Zou ze naar een steen grijpen en de Duitser doodslaan?

Nee. Zonder het zelf helemaal te begrijpen en als ‘bezeten’ door een onbestemde kracht gaf ze hem haar kostbare brood. De ultieme overwinning, want als we de mens in de ander niet meer willen zien, verliezen we ook onze eigen menselijkheid en is het einde zoek.

Of, zoals Grossman het veel mooier zei: ‘De menselijke geschiedenis is niet de strijd van het goede dat het kwaad probeert te overwinnen. De geschiedenis van de mens is de strijd van een groot kwaad dat een korreltje menselijkheid probeert te vermalen. Maar als het menselijke in de mens ook nu nog niet is gedood, dan zal het kwaad niet meer overwinnen.’

Paul van Dijk, Riga (Letland)

Kernwaarde

De waarheid is het eerste slachtoffer in iedere oorlog, dat geldt voor de berichtgeving aan beide kanten. Daarom is het goed dat de krant probeert het kaf van het koren te scheiden. Maar het is zeker niet goed om bronnen van welke kant dan ook te blokkeren omdat de ontvanger dan misleid zou kunnen worden. Als burger van een beschaafd land heb ik er bezwaar tegen dat een overheidsinstantie bepaalt welke informatie ik niet tot mij mag nemen. Wie wel eens kennis heeft genomen van de potsierlijke vorm van journalistiek van bijvoorbeeld RT weet dat dergelijke bronnen zichzelf al op overtuigende wijze diskwalificeren. Daar is geen EU maatregel voor nodig. Dat de EU (waar ik overigens een groot voorstander van ben) deze stap heeft genomen ondergraaft m.i. een kernwaarde die het pretendeert te verdedigen.

Herman Verheij, Lelystad

STAP

Het eerste STAP-budget voor het volgen van een opleiding of training was binnen een paar dagen op. Iedereen die werkt of werkzoekend is kan 1.000 euro subsidie aanvragen voor bij- of omscholing. Ik bekeek het opleidingenoverzicht en las: bloemschikken voor beginners; hypnotherapeut; interieurstylist; opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige; intuïtie practitioner; pinterest training, en allerlei cursussen om coach te worden. Is dit waar belastinggeld, dus geld opgebracht door de gemeenschap, aan besteed dient te worden? Wat zijn de selectiecriteria geweest? Waarom is er niet gekozen om bijvoorbeeld alleen maar opleidingen en trainingen te subsidiëren voor sectoren waar personeelstekorten zijn? Coaches zijn er al genoeg in Nederland.

Jasmijn de Roos, Amsterdam

Kunst en wodka

Festival in Haarlem met Stravinsky en Tsjaikovski geannuleerd. Wat of wie volgt? Alle Russische kunst uit de ­musea, de boeken van Russische schrijvers uit de boekhandels en ­bibliotheken. Of schrappen we ook het eindexamen Russisch dit jaar? Laten we dan ook de wodka uit de schappen bij de slijterijen halen. In ieder ­geval hebben de Oekraïners hier niets aan.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Vakantie

In Nederland beschikken we over 376 vakantieparken met een veelvoud aan woningen voor meerdere personen. Allerlei voorzieningen zijn aanwezig zoals supermarkten en sport- en ontspanningsaccomodatie. Verder veel rust. Geen van deze parken heeft een 100 procent bezetting.

Daar moet toch ruim plek te vinden zijn voor de vele Oekraïense vluchtelingen. Wat offeren wij nou op als we daar voorlopig van afzien ? Hooguit de korte vakantie of een familie- of groepsbijeenkomst.

Jan Willem de Jonge, Brummen

Voor jongeren

Afgelopen week viel me op hoeveel winkelpanden er leeg staan in drukke straten zoals de Elandsgracht in ­Amsterdam en de Steenweg/Lange Elisabethstraat in Utrecht. We willen er geen verzamelpunten voor thuis­bezorgers van maken en het is in de binnenstad al vergeven van de koffiecorners, lunchcafeetjes, nagelstudio’s en fitnessruimtes.

Zullen we er ­woningen voor jongeren van maken? En dan ook al die leegstaande ruimtes boven de winkelpanden weer als woonruimte opeisen. Het wordt er vast gezelliger van in de binnenstad.

Truus Rozemond, Utrecht