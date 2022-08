De mens Rushdie werd bijna vermoord, maar de schrijver werd tot leven gewekt

Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Salman Rushdie, schrijver van De duivelsverzen, de aanslag op zijn leven van afgelopen vrijdag aan zichzelf te wijten. Had hij de islam maar niet moeten beledigen. Het is een omkering waartegen geen rationeel verweer mogelijk is – hij verraadt een krankzinnige manier van denken, gebaseerd op de heiligheid van het eigen gelijk. Volgens de woordvoerder valt kritiek op de profeet nu eenmaal niet onder de vrijheid van meningsuiting.

Geloofsfanaten die het over de vrijheid van meningsuiting hebben, kun je beter niet vertrouwen. Ze halen het recht erbij als het ze goed uitkomt en wijzen het af als dat beter in hun straatje past – wat het hele principe waardeloos maakt.

Rushdies gewraakte boek verscheen het najaar van 1988 in Iran. Aanvankelijk had niemand er moeite mee, de vertaler kreeg zelfs een prijs. De toenmalige Iraanse leider, ayatollah Khomeini, toonde zich onverschillig: geen aandacht aan die onzin besteden. Hij had het boek, waarin Rushdie vragen stelde bij de oorsprong van de Koran en dus het geloof, zelf overigens niet gelezen.

De door hem uitgeroepen fatwa werd waarschijnlijk niet uitgevaardigd op religieuze gronden, maar was politiek ingegeven. Hij dateert van 14 februari 1989, een halfjaar na verschijning. Khomeini reageerde onder meer op massale protesten in Pakistan en op de woede onder radicale moslims in Rushdies tweede vaderland, Groot-Brittannië.

Ook in Nederland waren er protesten, hoewel De duivelsverzen hier pas verschenen in september 1989. In Rotterdam werden een pop en een boek verbrand, overigens niet het origineel maar een flodderig in elkaar geplakt namaak-exemplaar.

Aanvankelijk, schreef hij in een stuk uit 2012 in de Volkskrant, zag de Nederlandse uitgever Bert de Groot van L.J. Veen – een van de voorgangers van uitgeverij Atlas Contact – wel brood in alle ophef rond het boek. ‘Ik dacht: bingo!’ Even later kregen hij en de vertaalster van De duivelsverzen politiebescherming, omdat de fatwa ook bleek te gelden voor degenen die aan publicatie hadden meegewerkt.

Tot vrijdag leek dat langzamerhand een nachtmerrie uit een ver verleden te zijn geworden. Nadat hij een jaar of tien ondergedoken had gezeten, waagde Rushdie zich voorzichtig weer in de openbaarheid. Toen hij in 2001 was uitverkoren het Nederlandse boekenweekgeschenk te schrijven (Woede) hadden de aanwezige Nederlandse schrijvers, door alle veiligheidsmaatregelen rond de presentatie in de Lutherse kerk in Amsterdam, de schrik meer te pakken dan hij.

En nu is de dreiging plotseling terug voor de man die, nadat de fatwa door Iran in 1998 ‘buiten werking’ was gesteld, zei dat hij hoopte door te kunnen gaan met zijn leven. ‘Einde van het verhaal, tijd voor een nieuw.’ Intrekking van de fatwa bleek op religieuze gronden onmogelijk, dat kon alleen gebeuren door degene die hem had uitgevaardigd. Khomeini was echter in juni 1989 overleden. Er staan nog altijd miljoenen op zijn hoofd.

Rushdie dreigde, zeker in Nederland, een vergeten schrijver te worden. De meeste van zijn boeken zijn alleen nog tweedehands verkrijgbaar. Het bericht dat de rechten ervan waren overgenomen door de Amsterdamse uitgeverij Pluim wekte daardoor enige verbazing: wie las Schaamte nog, of het prachtige Middernachtskinderen, Joseph Anton? Wie maakte zich nog kwaad over De duivelsverzen? Zijn laatste boek, Quichot, kreeg redelijke recensies maar boekte matige verkopen.

De tien messteken die hem vrijdag werden toegebracht werden de mens Rushdie bijna noodlottig, maar wekten de schrijver tot leven. Dat is het enige dat de messentrekker Hadi Matar bereikte: dat Rushdie opeens weer actueel is geworden.