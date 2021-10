Van alle beroepsgroepen die je ‘de thermometer van de samenleving’ zou kunnen noemen, denk ik dat de kapper op nummer één staat. Mijn kapper vertelde het volgende: de laatste tijd melden zich veel mensen die hun haar ‘totaal anders’ willen. Dit in het kader van: de mens heeft anderhalf jaar zitten kniezen dan wel herbronnen, en nu is het tijd voor een nieuwe identiteit. De kapper knipt volgens de precieze instructies van de klant, maar die wordt naderhand boos: toch te kort, toch te anders.

‘Vroeger hadden we bijna nooit boze klanten. Nu regelmatig’, vertelde mijn kapper. Ze was nog een beetje van slag, want er was net weer een vrouw overstuur geraakt vanwege de precieze definitie van ‘schouderlengte’. Waar kwam al die bozigheid vandaan? Misschien was er ineens weer te veel dat moest, in de wereld.

De kapper dacht even na en zei: ‘Weet je wat het is: de mensen willen verandering, maar ze willen geen verandering.’