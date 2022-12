‘Mijn excuses dat ik afstand van je heb genomen. Misschien hebben we afstand van elkaar genomen?’, schreef Izabela halverwege oktober. Het verleden komt altijd weer tot leven, vooral in de herfst. Mochten de doden ooit opstaan, dan zal dat in oktober of november gebeuren.

Izabela verklaarde dat de zorg voor haar moeder en haar werk (de verkoop van 19de-eeuwse Russische kunst voor een veilinghuis) haar overweldigd hadden. Ik zou ongetwijfeld begrijpen dat die kunst tegenwoordig slecht lag, haar superieuren hadden voorgesteld om 19de-eeuwse Russische kunst alleen nog maar 19de-eeuws te noemen. Terwijl, zo zei ze, de Russische kunstenaars uit die eeuw niet per se schuldiger waren dan hun Franse collega’s.

Ik was dat met haar eens, de meeste schoonmaakoperaties zijn taalkundig van aard. Al lopen sommige schoonmaakoperaties uit op volkerenmoord.

Of het een met het ander te maken had weet ik niet, maar ze eindigde haar bericht met de mededeling dat ze nog altijd tussen Polen en Amerika heen en weer pendelde en dat ze drie Oekraïense families had opgenomen, van wie er twee alweer vertrokken waren.

Eind december ontmoetten we elkaar in een vrijwel lege bar op de achttiende verdieping van het Kitano Hotel in New York.

Daar vertelde ze dat ze een relatie had met de directeur van Auschwitz, Piotr Cywiński. Hij woonde in een van de oude officierswoningen van de SS, als je uit het raam van de slaapkamer keek zag je de galg waaraan Höss was opgehangen.

‘De liefde heeft me naar Auschwitz gevoerd’, zei ze.

‘Zo gaat dat met de liefde’, zei ik.

Hoewel ik geen Pool ben en de kansen dus klein zijn leek het me aardig om op hoge leeftijd directeur van Auschwitz te worden. Een galg is misschien een verfrissend uitzicht om de dag mee te beginnen, juist als je verliefd bent.