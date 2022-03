De Hollandse solidariteit met Oekraïne is hartverwarmend, maar Maxim Dolganov zag zich snel gedwongen de ruiten van z’n Russische supermarkt af te plakken met zwart folie, de vlaggen en ander Russisch decoratiemateriaal weg te halen. Nu de naam nog van de gevel en de website: de klandizie loopt al zienderogen terug.

Er kwamen boze mails – Nederlanders zijn goed in het schriftelijk koelen van hun woede. Opbellen en schelden: het gebruikelijke repertoire. Maar het waren vooral de klanten die voorzichtig informeerden of dat nog wel kon, een Russische supermarkt in oorlogstijd, ‘en dat vragen ze dan op emotioneel verhoogde toon’.

Zelf stammen ze uit Oekraïne. Maxims vader begon de winkel bijna twintig jaar terug en noemde hem ‘Nostalgie’, en plakte als gimmick oude Sovjet-kranten en -stickers op de ruit. Maxim is 24, geboren en getogen Eindhovenaar met een half Oekraïense vriendin; vorig weekend reed hij 2.400 kilometer heen en weer naar Warschau om zijn uit Lvov gevluchte tante, neef en nicht op te halen. Die wonen nu tijdelijk bij hem. Het huis van zijn oom in Kyiv is gebombardeerd, ‘het dak van de buurman is geraakt’, ‘die was gelukkig niet thuis’.

Ze waren, zegt Maxim, na de Russische inval vooral bezig met het lot van familie toen doordrong dat er iets met de winkel moest gebeuren.

Nu nog het 'Russische' van de gevel. Beeld Toine Heijmans

Ineens was het woord ‘Russisch’ op de gevel een probleem, ‘in één keer kwam die switch’. Het was zwart of wit. ‘Je kunt dan veel fout doen, het is een fragiel moment, het kan je winkel maken of breken.’ Ze haalden alle Russische vlaggen weg, maar ook de Armeense en Kazachse. ‘Iedereen moet zich hier welkom voelen, dus we maken nu een neutrale sfeer.’

De meeste mensen deugen, maar de Russen nu even niet.

De Russische kerk in Nijmegen werd twee keer beklad (‘een verwarde man en een verwarde vrouw’, zegt aartspriester Sergi Merks, die ook wel ziet dat ‘de Russen er niet goed op staan nu’). Boze reviews op Google en bedreigingen kreeg een Russische winkel in Groningen voor de kiezen. In de Gelderlander vertelt een Russische student geneeskunde, gevlucht voor het regime, hoe hij telkens weer moet uitleggen ‘dat ik geen slechte Rus ben, ik ben een goede Rus’.

De Russische School in Nijmegen haalde haar website offline – er is nu een vredesteken te zien. ‘Hey vuile Poetin aanhangers’, begon de eerste haatmail. Vol schrijffouten, zegt François Loermans, ‘niet serieus nemen, dachten we’ – evengoed voelden hij en zijn Russische vrouw Erika zich kwetsbaar. Hun veertig leerlingen zijn kinderen van Russische ouders maar ook van Oekraïense, Estse en Oezbeekse. ‘Mensen denken dat de Russische taal alleen in Rusland wordt gesproken’. In de appgroep van de Russische taalscholen in Nederland gaat het nu over incidenten met kinderen die worden uitgescholden, ‘kanker-Rus’. ‘Dat was op een basisschool.’

Erika’s familie is deels Oekraïens, ‘we hebben continu contact met Charkiv’. Het is wrang. ‘Mensen hebben geen idee van Rusland. En nu ineens wel.’

Maxim vertelt dat ‘Russische supermarkt’ een breed en internationaal begrip is voor winkels met spullen uit Oost-Europa. Eigenlijk zou de naam ‘Slavische supermarkt’ beter passen, maar niemand weet wat dat betekent, net als ‘Oekraïense supermarkt’. Er zijn ook Tsjetsjenen die een Russische supermarkt drijven. ‘Die hebben dan weer geen varkensvlees’.

Gedroogde vis, matroesjka’s, tворог, iconen, boeken in cyrillisch schrift. Russische wodka, Oekraïense en Poolse gebroederlijk naast elkaar. Moldavische brandy, Armeense. ‘Wij zijn er voor álle nationaliteiten’. Mooi al die steun voor Oekraïne, maar de keerzijde is de woede andersom.

‘Het was een oké lopende winkel’, zegt Maxim, ‘nu merk je dat onze naam mensen afschrikt. Als dit een paar maanden aanhoudt, wordt het zorgelijk.’ Later zegt hij: ‘In mijn hoofd is nu veel aan het ontploffen.’

In Amsterdam sluit museum de Hermitage; er is een expositie met werk van revolutionaire avant-gardisten. In Haarlem schrapt de Philharmonie een minifestival rond Tsjaikovski en Stravinsky, ‘ook al zijn het onomstreden componisten, het voelde niet goed’, zei de directeur: kunst die er niets aan kan doen, is medeplichtig aan een oorlog. De Vierdaagse van Nijmegen accepteert geen wandelaars uit Rusland en Belarus, behalve als ze een ‘dubbel paspoort’ hebben.

‘Ik snap het wel’, zegt Maxim ten slotte, ‘je raakt emotioneel, het is blinde emotie. Ik zit er zelf middenin. Je ziet het gebeuren en wilt iets doen - maar vuur kun je niet met vuur bestrijden.’

Elke oorlog slachtoffert de nuance, want die is gemakkelijk af te schaffen. Maar krijg je haar ooit weer terug?