De meerderheid van de Republikeinen is niet zo radicaal als de partij zelf

Joe Biden had gelijk: weliswaar wordt de Republikeinse partij gedomineerd door trumpisten, maar dat betekent nog niet dat de conservatieve stemmers alleen maar op de hand van Donald Trump zijn.

Het was weer een tandje extremer, wat de Amerikaanse oud-president Donald Trump zaterdag tetterde tijdens een toespraak in het oude steenkoolstadje Wilkes-Barre in Pennsylvania. Hij noemde zijn opvolger Joe Biden een ‘staatsvijand’, en zei dat Biden vrijdag ‘de gemeenste, hatelijkste en meest verdelende toespraak’ had gehouden die ooit door een Amerikaanse president gegeven was. De aanwezigen juichten: zulke uitspraken passen precies in het vijanddenken en slachtofferschap dat Trump sinds zijn eerste stappen richting het presidentschap heeft gecultiveerd.

Een dag eerder had Biden Trump en zijn medestanders fel aangevallen. ‘Niet elke Republikein, niet eens een meerderheid van de Republikeinen, is Maga-Republikein’, zei hij, daarbij verwijzend naar Trumps slogan Make America Great Again. ‘Maar er is geen twijfel over dat de Republikeinse Partij gedomineerd, gedreven en geïntimideerd wordt door Maga-Republikeinen, en dat is een bedreiging voor dit land.’

In Nederlandse media, ook deze, stonden na Trumps reactie koppen als ‘Trump slaat terug’, of ‘Trump haalt uit’ – alsof het een bokswedstrijd is waar de ene speler de andere met gelijke munt terugbetaalt. Dat suggereert een gelijkwaardigheid die er niet is. Als Biden Trump een gevaar voor het land noemt, dan is dat aantoonbaar juist: Trump pleegde een (mislukte) machtsgreep en verstopte topgeheime documenten. Als Trump Biden een ‘staatsvijand’ noemt is dat holle retoriek. Het gevaar voor de Verenigde Staten komt maar van één kant.

Echte mensen zijn niet zo gepolariseerd

Opmerkelijk aan de toespraak van Biden is dat hij dat gevaar voor het eerst zo hard benoemde. Hij zei bovendien dat het gevaar groter is dan Trump alleen; het is de hele Republikeinse partij die volkomen gedomineerd wordt door het trumpisme. Een alternatieve presidentskandidaat, gouverneur van Florida Ron DeSantis, doet hem zelfs in zijn mimiek en woordgebruik na. Mocht Trump 2024 niet halen, bijvoorbeeld omdat hij wordt vervolgd voor het verstoppen van de staatsgeheimen, dan staat er een misschien wel slimmere opvolger klaar.

Tegelijkertijd stipte Biden ook de paradox aan dat de meerderheid van de Republikeinen lang niet zo radicaal is als de partij zelf. Een gevolg daarvan was afgelopen week te zien in Alaska, waar veel conservatieve stemmers de voorkeur gaven aan een Democraat boven de door Trump gesteunde oud-vicepresidentskandidaat Sarah Palin. De Democratische kandidaat won daardoor een tussentijdse verkiezing voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden. Ook in de staat New York vielen trumpistische Republikeinen tegen.

Dat gegeven blijft hoopvol: dat echte mensen lang niet zo gepolariseerd zijn als de politici die zeggen hen te vertegenwoordigen. Wellicht dat de politici daardoor op enig moment tot inkeer komen en ook redelijker worden, al is het maar uit electoraal-opportunistische overwegingen. In november, als het land nieuwe volksvertegenwoordigers kiest, kunnen de kiezers dat signaal afgeven.