De mededelingen van het kabinet over corona zijn eenrichtingsverkeer, slechts vermomd als persconferentie

De belangrijkste zaken eerst. Zorg dat in een paar zinnen duidelijk is wat je gaat vertellen. Verlies je, zeker in het begin, niet in details – die komen later wel. Verleid de kijker met een sterke oneliner, een kwinkslag, een verrassende opening, een doemscenario desnoods, en grijp hem bij de kladden, dan hangt-ie tot de laatste zin aan je lippen. Het zijn de simpele lessen die iedere leerling-journalist erin krijgt gestampt en die het onmisbare gereedschap vormen bij de uitoefening van zijn ambacht.

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) geven een toelichting op de coronamaatregelen in Nederland. Beeld ANP

Het zijn niet de lessen die politici leren – een enkele stoomcursus in verkiezingstijd uitgezonderd. Geen probleem, zolang er maar journalisten zijn die wolspinnerij van de Haagse politiek vertalen naar gewonemensentaal. Wel een probleem als diezelfde Haagse politiek een live op tv uitgezonden communiqué van de minister-president en zijn minister van Volksgezondheid een ‘persconferentie’ noemt, zoals dinsdag klokke 19.00 uur.

Het is al vaker geconstateerd: die mededelingen van het kabinet over corona zijn eenrichtingsverkeer, slechts vermomd als persconferentie. Geen spel, een verbaal gevecht zo nodig, met vragen door de verzamelde vertegenwoordigers van de media die een verhelderend antwoord uitlokken. Nee, twee keer tien minuten monoloog namens het kabinet, na afloop waarvan de NOS de eerste vraag stelt en overige media al gauw buiten beeld – online – mogen aansluiten.

Aldus (fonetisch) aangekondigd: ‘Het woord...sss... ehhh... de minister-president.’

Retorische vragen drongen zich dinsdag op. Hoelang blijft de Rijksvoorlichtingsdienst nog doen alsof? Kan de RVD niet beter zendtijd kopen en de premier de geplande maatregelen met bijbehorende uitleg helder onderbouwd en met ambachtelijke kundigheid aan het volk laten presenteren? Onder regie van communicatiedeskundigen die een beamer hebben bediend en hebben ervaren dat je de kijker bij de hand kunt nemen door kernwoorden te visualiseren? Die niet alleen afvinken of alle belangengroeperingen in de samenleving zich getroost voelen in de wetenschap dat ze door Rutte zijn genoemd, maar die er ook op letten dat gewone burgers aan zijn lippen hangen.

Hoelang prevaleert nog het protocol dat bepaalt dat eerst de premier op die schertspersconferentie verbaal jongleert in een poging álle bevolkingsgroepen achter zich te krijgen voor een reeks op marstempo uitgesproken maatregelen die voor de geïnteresseerde leek nauwelijks te bevatten is? Ook een beginnend journalist kan zien dat het verhaal van de minister van Volksgezondheid – de langere termijn, het belang van solidariteit, de overstromende ziekenhuizen – meer urgentie in zich draagt en daarom beter kan worden uitgesproken vóór de bijsluitertaal (‘Scoutingkampen en sinterklaasintochten uitgezonderd’) die soms klonk uit de mond van de premier.

Aan het einde van zijn toespraak deed minister Hugo de Jonge, kijkend in de camera, nog eens een klemmend beroep op degenen die zich niet hebben laten vaccineren: denk er nog eens over na! Hoeveel twijfelaars zullen dát moment nog hebben meegekregen?