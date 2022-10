De Marktplaatsverkoper reageerde niet. Die stond van mijn negentig euro lekker te tanken

Ik had een opklapbaar bankje gekocht op Marktplaats, voor negentig euro. Toen ik een afspraak wilde maken met de verkoper om het bankje op te komen halen, antwoordde hij dat hij het alleen kon verzenden. ‘Want ik heb komende week een lastig avond- en nachtrooster’. Hij stelde voor om de verzendkosten voor zijn rekening te nemen. Dat was schappelijk en het bespaarde me weer wat gedoe. ‘Prima’, zei ik, ‘stuur je me een betaalverzoek?’

‘Is goed’, antwoordde de verkoper, ‘als u mij dan ook even stuurt waar ik het naartoe moet sturen, komt het helemaal goed’, gevolgd door een emoji van twee handen die elkaar schudden. Hij stuurde een linkje dat leidde naar een betaalwebsite van de SNS Bank. Ik betaalde en gaf mijn adres door. Tevreden, nee triomfantelijk, leunde ik achterover. De koopjeskoning had het weer geflikt hoor.

Hm, wacht nou eens even, dacht ik een paar minuten later. Een bijzonder goede deal: een excuus over niet thuis zijn en moeten opsturen, gratis verzending, een linkje naar betaalomgeving buiten Marktplaats én een account zonder recensies dat nog maar een paar maanden actief is. Dit waren toch zeker vijf wapperende Handmaid’s Tale-rode vlaggen. Ik tikte het betreffende rekeningnummer in op Google. En ja hoor: het ene na het andere resultaat van oplichting via Marktplaats. Ik was erin getrapt. Met wijdopen ogen. Ik, de koopjeskoning. ‘Oh wacht’, probeerde ik nog in een ultieme poging. ‘Ik kan het vanavond anders gewoon komen ophalen. Wat is je adres? Dan rij ik zo langs.’

‘Ik ben aan het werk tot laat’, antwoordde de verkoper. ‘Ik zal het morgen verzenden.’ Natuurlijk doe je dat niet, dacht ik. Negentig euro was ik kwijt. Marktplaats inlichten had geen zin, die doen toch nooit iets. En de politie heeft wel wat beters te doen.

Zoals verwacht hoorde ik de dag erna niets. Weer een dag later, aan het einde van de middag, stuurde ik toch maar een berichtje: ‘Eerlijk zeggen. Je gaat hem niet versturen toch?’ De verkoper reageerde niet. Die stond van mijn negentig euro nu lekker te tanken of uitgebreid te douchen. Ik had mijn lesje geleerd en nam me voor niet meer zo goed van vertrouwen te zijn. Al snel vond ik een ander bankje, dat ik maandag ophaalde. En eigenlijk was dit een veel beter en lekkerder en mooier bankje.

Dinsdag, aan het eind van de middag, ging de bel. ‘Pakketje’ riep de postbode. Keurig netjes ingepakt was daar het bankje. Het was nog in nieuwstaat. Dus nu vraag ik me al dagen af wat hier nou precies de les van is. Behalve dat één bankje plus nog een bankje twee bankjes zijn.