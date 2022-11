De macht ligt bij een klein clubje vergadertijgers

Partijleider Mark Rutte op het VVD-congres van zaterdag 19 november. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Een paar keer per jaar organiseren politieke partijen een congres, waar steevast een paar duizend vergadertijers op afkomen die het grote democratische gehalte van de partij moeten uitstralen. Dan worden de door het bestuur voorgekookte beslissingen besproken en kunnen de leden ook ‘echt’ stemmen, middels gekleurde briefjes. Democratie in Nederland in twee zinnen uitgelegd.

Wanneer het een partij met regeringsdeelname betreft, is het voor de democratie even oppassen geblazen. Een treffend voorbeeld is het congres van de VVD van zaterdag, alwaar 1.600 vergadertijgers de macht hadden om het kabinet naar huis te sturen.

Zij beheersen op zo’n moment feitelijk ’s lands toekomst. Niet de gekozen Eerste of Tweede Kamer en zeker niet de kiezer; slechts een gekwalificeerde meerderheid van leden op een willekeurig partijcongres volstaat.

Wim Everwijn, Capelle aan den IJssel

Klimaatschade

De klimaattop heeft een akkoord opgeleverd voor een klimaatschadefonds, maar wie gaan dat fonds vullen? Frans Timmermans is vol lof dat de vervuilende oliebedrijven best 10 procent van hun woekerwinsten zouden kunnen afdragen als ‘klimaatschadebelasting’.

Maar niemand heeft het over de grootste vervuiler China die niets wil betalen en de krankzinnige situatie met de olielanden die dit alles mogelijk maken. Zie Qatar: 500 duizend inwoners hebben 2 miljoen arbeidsmigranten voor zich werken en verdienen 144 miljard dollar per jaar aan olie en gas dat toevallig onder hun grond ligt. Zij zullen een 50 procent woekerwinstbelasting vast een ongemakkelijk voorstel vinden.

Hans Mooren, Aerdenhout

Abortus

Graag reageer ik op Kees Hoek, die stelt dat er ‘iets wringt’ omdat enerzijds abortus bestaat en anderzijds met levensreddende operaties ongeboren kinderen worden gered. Nee Kees, er wringt niks. Alles staat en valt bij de wensen en dromen van de ouders, die zij projecteren op het ongeboren kindje.

Een miskraam is bijvoorbeeld heel erg als het kindje gewenst is. En als het kindje gewenst is, spreek je vaak direct liefdevol ook over een ‘baby’ in de buik, ook al is het technisch gezien nog helemaal geen baby. Maar als het kindje niet gewenst is, dan is abortus een uitkomst. In de meeste gevallen uitgevoerd als het kind nog maar een embryo is, geen bewustzijn of pijngevoel heeft omdat de hersenen nog niet ontwikkeld zijn. Vrouwen nemen dat besluit niet lichtzinnig, daar gaan veel pijn en verdriet mee gepaard.

Anneke Roemer, Amsterdam

Overleden bouwvakkers

Waarom blijft de Fifa stil over een compensatiefonds? Arrogantie, wat nogal eens het gedrag van machtigen typeert? Of omdat bijvoorbeeld Qatar, al dan niet samen met andere olie- en gasstaten, de dienst uitmaakt?

Gerard van der Weijden, Oudkarspel

E-bikes

De Fietsersbond heeft recent met een ‘speedgun’ de snelheid gemeten van opgevoerde e-bikes. Vele gaan harder dan 30 kilometer per uur. Op de opgevoerde e-bikes zie ik vaak scholieren rijden jonger dan 16 jaar, zonder helm of rijbewijs.

Ik begrijp werkelijk niet dat ouders deze peperdure e-bikes cadeau geven aan hun kinderen. Logisch toch dat een puber zo’n ‘fatbike’ gaat opvoeren? Beseffen deze ouders dan werkelijk niet hoe onverantwoordelijk het is dat zij hun kinderen onbeschermd door de stad laten racen?

Karel Hosten, Aalsmeer

Carlo Heuvelman

Na de uitspraak van de rechter maakt de vader van verdachte Sanil B. de opmerking dat uitgaansgeweld niet meer is dan dat, en dat zijn zoon is veroordeeld door de grote media-aandacht. Is deze vader vergeten dat iemand is overleden door dit geweld? De rechterlijke macht wordt niet beïnvloed door de media.

Cora Veen, Amsterdam