De linkse samenwerkers hebben het gezellig met elkaar, totdat het woord ‘elitair’ valt

Attje en Jesse, voornamen graag, staan samen op een podium in een van de armste wijken van de stad. Het gaat over klimaat, maar ook vieren ze hun verloving. Niet zomaar met een avondje verkiezingspolitiek: dit is een ‘townhall’, naar het Amerikaanse ‘town hall meeting’, een opgewekte maar wat dure term voor linkse partijen die vechten tegen de eigentijdse ongelijkheid.

Een paar jaar terug hield GroenLinks nog ‘meet-ups’ met Jesse als nieuwe ster in grote zalen, stijf uitverkocht. Nu is er meer dan kalverliefde met de PvdA. Jesse ruilde zijn opgerolde hemdsmouwen in voor een grijs kostuum en goede zwarte schoenen, Attje draagt hoge hakken onder een donkerblauw pak – het zegt weinig, toch is het goed erop te letten. Dit is zo’n gelegenheid waarvan je niet meer weet wat authentiek is, en wat vooraf werd uitgekiend door de beeldvoerders.

Samenwerken kan een machtsblok opleveren in de Eerste Kamer, als de kiezer het ziet zitten. Er staat wat op het spel.

Een vierkant podium met heel dicht erop het hooggeëerd publiek. Veel bekenden, zodat de ‘townhall’ het midden houdt tussen een kringgesprek en een babyshower. Staande de vergadering tweet GroenLinks een foto van Attje en Jesse met de tekst: ‘Find yourself someone who looks at you the way Attje looks at Jesse’. Een verlovingskaart, maar wel een rare; je moet tot een bepaalde laag in de samenleving behoren om het te begrijpen.

De ‘townhall’ verloopt voorspoedig, ook op provinciaal niveau. PvdA-gedeputeerde Anne Koning zegt: ‘we hebben hartstikke mooi nieuws’ en GroenLinks-lijsttrekker Sinan Özkaya zegt: ‘we gaan elkaar vasthouden’ en Jesse zegt: ‘dit is groot!’

Zo hebben de linkse samenwerkers het gezellig met elkaar, totdat het woord ‘elitair’ valt.

Het komt uit de hoek. De gezichten van Kuiken en Klaver verstrakken even, alsof ze alsnog de wolk zien aankomen waarvan ze dachten dat hij wegdreef. De opmerking is van een jonge PvdA’er, toch al tien jaar lid, wiens naam op zijn verzoek hier in het midden blijft. Hij spreekt standvastig, ook al maakt Klaver een flauw grapje over de manier waarop hij de microfoon vasthoudt (‘alsof je gaat zingen’).

‘Het is goed dat we hier op Rotterdam-Zuid staan’, zegt hij, ‘dat is een van de armste gebieden van Nederland. En we hebben het hier over het klimaat, een heel belangrijk onderwerp, maar wel een elitaire discussie. Je hoeft alleen maar een blokje om te lopen en met mensen in gesprek te gaan om te weten dat dit niet speelt.’

‘Ja is dat zo?’ onderbreekt Kuiken bruusk, alsof ze een minister tegenspreekt, ‘ik ga je toch even onderbreken want ik wil daar toch even tegenin gaan.’

Maar de man houdt stand en vraagt waarom de linkse partijen dan tegen het opheffen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zijn. ‘Supergoeie vraag’ zegt Klaver en hij kruist voor het eerst zijn armen, laat zijn lichaam wat voorover hellen zoals hij in de Kamer doet voor een stevig salvo interrupties. Hij draait weg naar de andere kant van het publiek zodat de vragensteller alleen nog zijn rug kan zien en legt uit waarom links voor een regeling is die vooral de rijksten ten goede komt.

Het is een pijnlijk punt tussen de verloofden: welk klimaat heeft voorrang? Tarwewijk, Carnisse, Wielewaal: wijken waar mensen door politici rechts en links zijn genegeerd, met een zorgelijk lage verkiezingsopkomst als resultaat. Iedereen weet dat de sloop en gentrificatie van de Tweebosbuurt mede mogelijk is gemaakt door de linkse partijen. Die kwamen daar schielijk op terug, maar toen waren de bewoners al weg. Iedereen weet dat de PvdA eerst hard meezwenkte met rechts – de gevolgen zijn hier nog elke dag te zien – en nu weer probeert aansluiting te vinden bij de mensen waarvoor ze is opgericht.

Later, aan een van de borreltafels, vertelt de vragensteller over het SCP-rapport waarin Nederland bijna als een klassenmaatschappij wordt beschreven, maar dat ook hoopvol stemt: het is nog niet verloren.

Dan komt de PvdA-gedeputeerde uit het niets bij het gesprek staan, een ongemakkelijk moment, en dooft vakkundig de discussie.