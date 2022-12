De liefbedoelde woorden ‘Stay safe’ die voortdurend in New York te horen zijn, maken de stad er niet veiliger op

Waar lopen de correspondenten van de Volkskrant tegenaan in hun dagelijkse leven? Vandaag: Maral Noshad Sharifi voelt dat de angst toeneemt onder de inwoners van New York.

De laatste maanden hoor ik twee woorden steeds opnieuw, overal om mij heen: ‘Stay safe.’ Winkelpersoneel zegt het als ik op klaarlichte dag een kledingzaak uitloop. ‘Stay safe’, zegt de Uber-chauffeur voor ik de vijf stappen zet over de stoep naar mijn appartement. ‘Stay safe’ , roepen mijn vrienden elkaar toe na etentjes. Het zou het nieuwe motto van New York kunnen zijn: ‘New York, the city that never… Stays safe?’

New Yorkers maken zich zorgen over hun veiligheid, en dat is logisch. Tijdens de pandemie stegen de criminaliteitscijfers op veel plekken in de wereld – ook in de grootste stad van de Verenigde Staten. De ruim tweehonderd moorden per jaar in New York werden meer dan vierhonderd moorden. Dat gebeurde eerder: na de economische crisis van 2008 zat het moordcijfer in de stad ook op dat niveau, om later weer te dalen.

‘Stay safe’, roept een vriend wanneer ik na ons afscheid het metrostation inhol. Veel zorgen richten zich op de metro, waar het inderdaad onveiliger is geworden. Voor de pandemie vonden er gemiddeld twee moorden per jaar plaats in de metro. Dit jaar zijn dat er al acht. De meeste daders hebben geestelijke gezondheidsproblemen waarvoor ze niet worden behandeld.

De metro in New York. Beeld Getty

Maar de hele tijd ‘stay safe’ roepen? Miljoenen New Yorkers nemen elke dag zonder problemen de metro. Het verkeer boven de grond leidt nog altijd tot meer doden dan onder. Toch zit de angst er bij veel mensen goed in. Veel van mijn vrienden verruilden hun metrokaartje al voor een tweedehandsauto.

Ik zie de politiek hier de werkelijkheid verdringen. De Republikeinen lieten vorige maand bij de tussentijdse verkiezingen geen kans onbenut om van criminaliteit hun belangrijkste campagnethema te maken, elk cijfer uit te melken. Hun campagne in New York ging nergens anders over. Op sociale media deelde gouverneurskandidaat Lee Zeldin video’s van angstwekkende incidenten. Ruzies. Mensen die op de rails werden geduwd. ‘We moeten onze straten terugveroveren!’, luidde een van zijn campagnekreten. ‘Stem alsof je leven ervan afhangt, want dat is ook zo!’

De campagne bleek zeer succesvol. De partij behaalde een monsterzege in New York, met onder de streep drie nieuwe zetels voor het Huis van Afgevaardigden.

Mijn vrees is dat al die goedbedoelde ‘stay safes’ de stad juist onveiliger maken. Als wij plekken vermijden uit angst voor gevaar dan worden die plekken vanzelf gevaarlijk. Publieke ruimten zijn veilig bij de gratie van publiek. Tijdens de pandemie veranderde New York in een spookstad omdat iedereen binnenzat. Een bruisend park kan zonder spelende kinderen en verliefde stelletjes in een mum van tijd veranderen in een plaats delict.

Die angstzaaierij steekt mij als vrouw nog meer. Van kinds af aan krijgen velen van ons te horen dat plekken onveilig zijn voor ons. De oplossing is dat dat wij er óf met een hoge hartslag moeten rondlopen, óf helemaal niet meer moeten komen. Het gemak waarmee meisjes en vrouwen ruimten wordt ontzegd vind ik soms enger dan de kans op criminaliteit.

Als New Yorkers of inwoners van welke stad ook ter wereld zich net zo veilig willen voelen als voor de pandemie, moeten ze massaal naar buiten, parken en metro’s in, contact maken. Niet steeds twee van die loze woorden naar elkaar roepen, hoe lief ook bedoeld, want daar heeft niemand iets aan.

Maral Noshad Sharifi is Volkskrant-correspondent in de Verenigde Staten met standplaats New York.