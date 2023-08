De levering van F-16’s is een belangrijk signaal aan Kyiv en aan Poetin: wij zullen niet versagen

Het sturen van jachtvliegtuigen naar Oekraïne bewijst dat Nederland en andere Europese landen hun eigen veiligheid serieuzer beginnen te nemen.

Nederland kondigde zondag aan F-16’s te gaan leveren op vliegbasis Eindhoven, een beladen, symbolische plek. ‘Het was hier dat de lichaamsresten van de passagiers van vlucht MH17 terugkwamen in ons land’, onderstreept demissionair premier Rutte. ‘Voor Nederland was die dag de krachtigste en pijnlijkste herinnering dat vrede, vrijheid en rechtvaardigheid niet vanzelfsprekend zijn.’

De aankondiging door Nederland en Denemarken dat er F-16’s naar Oekraïne gaan zodra de training van personeel is afgerond en de infrastructuur en ondersteuning in Oekraïne bestaan om ze te ontvangen, is goed nieuws in donkere dagen. Denemarken heeft negentien toestellen toegezegd, Nederland beziet nog hoeveel van de 42 toestellen volgend jaar beschikbaar komen voor training of inzet door Oekraïne. Andere Navolanden zullen in principe de komende jaren nog meer F-16’s beschikbaar stellen. Voorlopig blijft evenwel onzeker of er volgende zomer ook maar één F-16 boven Oekraïne vliegt. De taaltrainingen zijn nu begonnen in het Verenigd Koninkrijk, maar om de resterende uitdagingen zo snel mogelijk het hoofd te bieden, zal maximale politieke druk op het hele proces nodig zijn.

De Deens-Nederlandse leiderschapsrol in de F-16-coalitie vloeit voort uit praktische en politieke factoren. Beide landen maken nu de overgang naar de F-35 en hebben dus overtollige F-16’s voorradig, en in beide landen wordt de politieke wil om Oekraïne maximaal te helpen breed gedragen. Het toont niettemin aan dat kleinere landen belangrijke bijdragen kunnen leveren aan internationale coalities. Als fundamentele waarden in het geding zijn, kunnen ze niet alleen bruggen bouwen maar zo nodig ook helpen om bruggen kapot te schieten. En het grotere landen makkelijker maken hun grotere steentje bij te dragen.

Minstens zo opmerkelijk is dat de Europese bondgenoten bij de F-16’s vooroplopen, terwijl de Navo van oudsher (en nog steeds) rust op Amerikaans leiderschap. Hetzelfde geldt voor de levering van langeafstandsraketten door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, terwijl de VS dat weigeren.

Dat Oekraïne vooral leunt op de gigantische Amerikaanse wapensteun, is onbetwist. Oekraïne en de rest van Europa kunnen simpelweg niet zonder. Toch is elk signaal welkom dat Europese landen hun eigen veiligheid serieuzer beginnen te nemen – en ook stappen durven zetten, in nauw overleg met Washington, die voortvloeien uit hun eigen veiligheidsoverwegingen.

Het valt niet te ontkennen dat ook het F-16-besluit hetzelfde traject heeft gevolgd als dat van andere belangrijke wapensystemen waarover maanden en maanden werd getreuzeld vanwege politieke reserves. Deze structurele vertraging – waarvoor Oekraïners een hoge prijs betalen aan het front – volgt uit de fundamentele en blijvende aarzelingen in zowel Washington als Berlijn.

Het F-16 besluit verandert voorlopig niets aan de noden en lasten van Oekraïne op het slagveld. Toch is dit besluit, net zoals de langjarige afspraken over defensiesteun die landen – waaronder Nederland – nu maken met Kyiv, een heel belangrijk signaal aan de Oekraïners en aan president Poetin. Dezelfde internationale standvastigheid was ook zeer welkom geweest nadat Rusland in 2014 Oekraïne binnenviel en daarna verantwoordelijk werd voor het neerhalen van MH17. Inmiddels zijn signalen als het besluit F-16’s te sturen cruciaal en van levensbelang: wij zullen niet versagen.