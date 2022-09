De lees-challenge: het is moeilijk, het is zwaar, maar je kunt het!

Op het Alfrink College in Zoetermeer is het elke ochtend om 11 uur muisstil. Dan zitten alle 1.500 leerlingen 20 minuten verdiept in een boek, dat ze hebben gekregen van hun leraar. Of ze lezen nu leuk vinden of niet, deze leesplicht is een heuse challenge. Lezen, het is moeilijk, het is zwaar, saai misschien, maar je kunt het! De bedoeling is dat ze dit jaar met z’n allen 15 duizend boeken lezen, tien per leerling. In de aula staat een leesthermometer die de vorderingen weergeeft. Als het lukt, die 15 duizend krijgen ze een extra schoolreis.

Het is een mooi initiatief. Deze school trekt zich echt iets aan van de snel teruglopende leesvaardigheid in het Nederlandse onderwijs. Een kwart van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen om te functioneren in de maatschappij. Dat is een ramp, en dat zou in alle lagen van het onderwijs moeten doordringen.

Nieuw is zo’n challenge niet. In het (v)mbo bestaat al tien jaar De Weddenschap, waarbij leerlingen worden uitgedaagd drie boeken te lezen. Het is geen doorslaand succes. Hoewel 53 procent van de docenten De Weddenschap kent, deed maar 4 procent mee. Ondanks opgetogen aanmoediging van vele BN’ers daalt de opbrengst: afgelopen jaar las slechts 20 procent van de deelnemers de drie boeken.

Het Alfrink College is een havo-vwo-school, daar zijn kinderen misschien makkelijker tot lezen te porren. Het scheelt, vrees ik, ook enorm dat het lezen er verplicht is. We houden daar in Nederland niet van. Het moet uit het kind komen, dat moet het spontaan leuk vinden. In de kern is dat natuurlijk waar: pas als je ergens plezier in hebt, ga je het meer doen, waardoor je er nog beter in wordt. Dat geldt zeker voor lezen

Het is helaas niet zo dat kinderen van nature meteen lol hebben in lezen. Lezen wordt pas leuk als je het kunt. Iemand moet het je leren. Veel lezen uit zelfgekozen boeken is niet genoeg. Essentieel zijn duidelijke instructie, geschikte boeken en achteraf nagaan of kinderen er iets van hebben begrepen. Er is in Nederland veel bekend over effectief leesonderwijs – lees het werk van onderzoekers als Anna Bosman en Kees Vernooij – maar vaak bereikt die kennis de scholen niet.

Je kunt niet alles leren van filmpjes en tutorials. Kinderen een iPad geven en lekker zelf laten lezen, werkt evenmin. Uit een recent onderzoek van de Oeso, in vervolg op de welbekende Pisa-leesvaardigheidsonderzoeken, blijkt dat kinderen die papieren boeken lezen beter kunnen lezen dan kinderen die alleen digitaal lezen: een voorsprong van ruim één jaar. Bij hen thuis staan meer boeken in de kast én ze hebben meer plezier in lezen.

De coronapandemie heeft de digitale kloof grotendeels gedicht: 88 procent van de kinderen in Oeso-landen heeft toegang tot computers. Maar je moet ook iets aankunnen met al die digitale informatie. Wie veel boeken leest, doet ook online sneller kennis op en begrijpt meer.

Het is het oude liedje: wie al veel krijgt en in gunstige omstandigheden verkeert, krijgt nóg meer en vergroot z’n voorsprong. Kinderen aan de ene kant van de kloof maken kennis met échte muziekinstrumenten, sportvelden, theaters en boeken, anderen moeten het doen met goedkope digitale varianten.

Je kunt vrijwel elk kind behoorlijk leren lezen, maar het gaat niet vanzelf. Die inspanning nalaten, omdat kinderen het niet leuk vinden, er niet goed in zijn en het later toch niet nodig zouden hebben, is verwaarlozing. School is voor sommige kinderen de enige kans om hun wereld te vergroten.