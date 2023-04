De laatste Nederlandse bom, nummer 2.188: hoopjes grijs en wit puin in wat ooit een Syrisch villadorp was

Eindelijk kunnen we zien wat de Nederlandse bommen hebben aangericht in Irak en Syrië. Ik bekijk de database die het ministerie van Defensie vorige week online heeft gezet. Jarenlang was deze informatie staatsgeheim. Nu kun je alles bekijken, gewoon thuis achter de computer. 2.188 Nederlandse ‘wapeninzetten’ boven het voormalige kalifaat van Islamitische Staat. De oorlog op afstand die dichtbij komt, vervat in een Excelbestand.

Voer de coördinaten in op een satellietkaart en elk Nederlands bombardement heeft een verhaal. Eerste luchtaanval, op 7 oktober 2014: een controlepost op een weg niet ver van Sinjar, Irak, waar IS toen net duizenden jezidi’s had uitgemoord, en hun vrouwen en dochters als slaven verkocht.

Veel coördinaten leiden naar wat vroeger huizen waren en nu aangeharkte puinvelden. In de Syrische regio aan de oevers van de Eufraat, waar IS tot het laatste standhield, zien complete steden eruit als een begraafplaats, met overal puinvelden. Nederlandse F-16-vliegers waren hier zeer actief. De laatste Nederlandse bom, nummer 2.188, op Oudjaar 2018: hoopjes grijs en wit puin in wat ooit een Syrisch villadorp was, de elegante rode balkons van het buurthuis staan nog overeind.

Vorige week onthulden NOS, Nieuwsuur en NRC het verhaal achter een Nederlandse luchtaanval in maart 2016 in Mosul, Irak. Een appartementencomplex vlak bij de universiteit werd geraakt. Daar woonden niet alleen IS-strijders, maar ook professoren. Zeven burgers kwamen om, onder wie een meisje van drie jaar.

Jarenlang behoorde Nederland tot een van de meer geheimzinnige landen in de anti-IS-coalitie. De ‘transparantietoets’, zoals dat bij Defensie heet, viel nadelig uit. Openheid van zaken geven, zou IS in de kaart spelen, F-16-vliegers in gevaar brengen en mogelijk leiden tot vergeldingsaanslagen in Nederland.

Maar we hoefden ons geen zorgen te maken dat er ooit iets misging bij de luchtaanvallen, hield toenmalig commandant der strijdkrachten Tom Middendorp ons voor. Nederlandse bommen in de oorlog tegen IS kwamen neer ‘zonder nevenschade’.

Toen dat toch een sprookje bleek, zoals in Hawija – ruim zeventig burgerdoden bij een Nederlandse luchtaanval op een IS-wapenopslag in een Iraakse woonwijk – bleek dit het recept: ontkennen, draaien, liegen tegen de Tweede Kamer. Een onderzoek naar de toedracht in Hawija onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager sleept al meer dan twee jaar voort.

Maar nu, ruim vier jaar nadat de laatste Nederlandse F-16’s het Syrische luchtruim verlieten, verandert minister Kajsa Ollongren (Defensie) van koers: het ‘vergroten van de transparantie’ past bij een ‘toekomstbestendige Defensieorganisatie’.

Ineens loopt Nederland voorop met het geven van openheid. Dat doen we beter dan de Britten, die wegduiken voor het feit dat als gevolg van hun bombardementen op IS minstens tientallen burgers omkwamen. Oorlog zonder nevenschade bestaat niet.

Wat Nederland parten speelde in de strijd tegen IS was de afhankelijkheid van de Amerikanen. Amerikaanse inlichtingen waren onjuist. Het Amerikaanse onderzoek naar vermoedens van burgerdoden, door Mark Rutte omschreven als ‘de scheidsrechter’, bleek net zomin betrouwbaar als een drankspelletje in de kroeg. Voor de toekomstbestendige Defensieorganisatie lijkt me dit een punt van aandacht.

In januari 2017 stond ik op het dak van een vijfsterrenhotel aan de oevers van de Tigris in de Iraakse stad Mosul. Het hotel stond in heroverd gebied. Op de andere oever strekte het kalifaat zich uit. Iraakse precisieschutters, opgeleid door de Amerikanen, namen vanuit het hotel IS-doelen onder vuur.

Maar bellen voor een luchtaanval, wisten de jonge militairen, dat ging ‘soms sneller’. Dat deden ze dus. Niemand weet hoeveel burgers in Mosul onder het puin zijn vermorzeld. Minstens negenduizend, is een realistische schatting.

Meevaller voor Nederland: wij waren daar niet bij. In 2017, toen de meeste bommen op Mosul vielen, waren onze F-16’s een jaartje in onderhoud. Ik kan me voorstellen dat dit gelukkige toeval meehelpt met het besluit om nu meer openheid te geven.

Wapeninzet 2.164: een aanval op een waterbedrijf in Syrië, vlak voor Kerst 2018. Je hoopt maar dat daar geen ambtenaren meer kwamen. Syrische ambtenaren bleven onder IS vaak gewoon doorwerken.

Wat betekent meer transparantie, vijf jaar na dato? In dit deel van Syrië is het lastig of onmogelijk onderzoek ter plaatse te doen. En zo blijven veel feiten verborgen onder het puin.