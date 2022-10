Een vriend had me uitgenodigd om voetbal te komen kijken in zijn stamcafé. Althans, een vriend kan ik hem niet noemen. Nog niet. Maar ik denk dat dat wel goed komt. Een paar minuten voor de wedstrijd begon, liep ik het café binnen. Ik trof de potentiële vriend op een kruk aan een hoge tafel, dicht bij het grote scherm. We begroetten elkaar, hij stelde me voor aan zijn vrienden en haalde bier. We proostten en bespraken met wat voor gevoel we de wedstrijd ingingen: vol nederigheid, maar ook vol hoop.

Al na een paar minuten was daar alleen nog maar nederigheid van over, toen de tegenstander met kinderlijk gemak op voorsprong kwam. We bestelden nog meer bier en de potentiële vriend stond op om naar de wc te gaan. Tenminste, ik dacht dat hij naar de wc ging. Maar even later zag ik hem samen met een vriend deelnemen aan een discussie. Een magere jongen stond lelijk te doen tegen een kleine, wat oudere vrouw met grijze krullen. Het bleek niet over de wedstrijd te gaan. De vrouw was de uitbater van het café en had de jongen betrapt met zelf meegebrachte drank. Ze wilde dat hij het café verliet, maar de jongen weigerde.

De potentiële vriend en zijn vriend maanden de jongen samen met de uitbater richting de uitgang. Er klonk wat gestommel en geschreeuw, en een golfbeweging van wijkende mensen trok door het café. Moest ik nu ook opstaan en me ermee gaan bemoeien? De laatste keer dat ik actief betrokken was bij een fatsoenlijk kroeggevecht is al zo’n vijftien jaar geleden en mijn vaardigheden op dat gebied zijn wat roestig. Buiten dat: ik had er gewoon helemaal geen zin in, in dat plichtmatige en voorspelbare gedoe van een beetje trekken en duwen en de onvermijdelijke deëscalatie. En: er was voetbal. Als ze me nodig hadden, konden ze me roepen. Ik richtte mijn ogen weer op het scherm, net op tijd om de tegenstander de 2-0 te zien maken.

Na een paar minuten keerde de potentiële vriend weer terug aan tafel. Hij keek naar de stand. ‘Geweldig’, zei hij. ‘Slecht voetballen en ruzie maken.’ Wat wil een mens nog meer? We bestelden nog een rondje, om het gevoel over de wedstrijd wat te verdunnen. Er ging een schaal met rookworst en mosterd rond, dat hielp ook iets. Kort na het laatste fluitsignaal nam ik afscheid. Ik vroeg de potentiële vriend me een tikkie te sturen. Daar wilde hij niets van weten. ‘Die drie biertjes betaal ik wel’, zei hij. Daarna omhelsden we elkaar. Ja, dacht ik, dit komt wel goed.