De laatste hoofdstukken van Vernietigen, de nieuwe Houellebecq, zijn huiveringwekkend. Zelden zoiets gelezen

Op de dag van het Boekenbal kwam ook de Nederlandse vertaling uit van Anéantir van Michel Houellebecq. Het had even geduurd, maar nu was ze er. Vernietigen, luidt de titel in de vertaling van Martin de Haan. Even voor vijven, het was al bijna donker, reed ik door de sneeuw naar de boekhandel, waar deze pil van 573 pagina’s weerbestendig werd ingepakt.

Eenmaal thuis keek ik nog even naar Khalid & Sophie, die met een troepje schrijvers in de Stadsschouwburg zaten, waar ook het bal zou worden gehouden. Het gesprek ging, zoals gebruikelijk in Nederland, niet over de literatuur zelf maar over ontlezing. De verantwoordelijke minister was er ook. Ze zei dat we lezen leuker voor de jeugd moesten maken. Ik zag Peter Buwalda even protesteren en zelf hoopte ik dat iemand zich uit het publiek los zou maken om de ministeriële kop van haar romp te trekken, maar dat gebeurde niet. Vervolgens meanderde het gesprek nog even gemelijk door, voordat het helemaal zou verdwijnen in de gezelligheid van het bal.

Leuk, leuker, leukst. Literatuur.

Naast me op de bank lag de roman van Houellebecq. Wat zou er zo leuk zijn aan Vernietigen? Ik begon te lezen, vergat het hele Boekenbal en ontwaakte tien uur later uit een roes van iemand die in de brandende zon door een woest landschap van verkoolde aarde had gelopen, zonder te weten welke kant hij op moest. Verbied de literatuur, misschien willen jongeren dan stiekem weer lezen, was onlangs de ferme aanbeveling van een ingezonden brief. Vernietigen moet dan als een van de eerste boeken in deze index worden opgenomen.

In het begin dacht ik nog dat dit een zwakkere Houellebecq was en dat deze roman het niet haalt bij De kaart en het gebied, mijn lievelingsroman, waarin Houellebecq beschrijft hoe en waarom een schrijver met de naam Houellebecq wordt vermoord. Fascinerend, geniaal zelfs, maar leuk?

Vernietigen speelt in de toekomst, nou ja, toekomst. Het is 2026 en Franse presidentsverkiezingen staan voor de deur. Hoofdpersoon Paul Raison (= Rede) is een topambtenaar, werkzaam in de campagne van een van de kandidaten. De schrijver komt in het hele boek eigenlijk nooit ter zake. Het verhaal over de verkiezingen raakt steeds meer op de achtergrond, terwijl de informatiestroom over Pauls persoonlijke leven alleen maar toeneemt, ongeveer zoals in het werkelijke leven gaat. Als je een steentje in je schoen hebt, ben je alleen nog maar dat steentje, schijnt een oude Chinese wijsheid te zijn. Als je ziek bent, ben je op een gegeven moment alleen maar ziek. Je bent dan alleen nog jouw ten dode opgeschreven lichaam, waaraan voorbijgaat wat zich verder in de wereld afspeelt.

En dat is precies wat Paul Raison overkomt. De stroke die zijn vader tot kasplant maakt, de zelfmoord van zijn broer, de bigotterieën van zijn zuster, de esoterie van zijn echtgenote, de terreurdreigingen tegen de staat, alles weet Paul zonder al te veel emotionele inspanningen af te wenden, maar als het dan in zijn leven opklaart en een zorgeloze vakantie met zijn vrouw op het punt staat te beginnen, wordt hij gediagnosticeerd met kwaadaardige mondkanker. Geen steentje in je schoen, maar een meteoriet op je hoofd. Ik kan dit rustig verklappen, want Vernietigen is geen whodunit. U, lezer, u bent toch ontwikkeld genoeg om naar Hamlet te gaan, ook als u van tevoren al weet hoe het met Hamlet afloopt.

De laatste hoofdstukken zijn huiveringwekkend. Zelden zoiets gelezen. Met satanisch genoegen – maar nooit leuk! – beschrijft Houellebecq hoe Paul wordt geconfronteerd met het ene onaantrekkelijke behandelingsscenario na het andere. Bestraling, chemo, operatie, of alles tegelijk. Het is voortdurend: eerst het goede nieuws en dan het slechte nieuws. Ten slotte krijgt hij nog twee maanden.

Houellebecq heeft zich helemaal ingeleefd en uitgeleefd. De manier waarop hij uiteenzet wat er met Pauls kaak, en vooral met diens tong, moet gebeuren om nog te kunnen hopen op overleving, is van een chirurgische precisie. Het is een woord dat ik niet graag gebruik, omdat het meestal een bloedeloos cliché is, maar ‘aangrijpend’ is hier volledig op zijn plaats. Toen ik Vernietigen uit had, zat ik met een brok in de keel en een droge tong. Als ik ergens van hoop het nooit te zullen krijgen, dat is het wel kanker in mijn tong. Mocht dat toch gebeuren, dan zal ik Houellebecq vervloeken als een schrijver die de toekomst kan manipuleren.

Thuis heb ik een groot portret van Houellebecq hangen, waarvan de schilder beweert dat de schrijver ervoor geposeerd heeft. Of dat waar is weet ik niet, maar bij de aankoop heb ik Houellebecqs telefoonnummer erbij gekregen om de bewering te controleren.

Nooit gebeld, je moet het noodlot niet tarten.