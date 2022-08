De laatste Better Call Saul was een emotionele mokerslag

Over We zijn er bijna! is – ook op deze plek – al veel geschreven. Dat het programma het schoolvoorbeeld is van de succesformule van Omroep Max. Dat er niets zo spannend is als het kijken naar inparkerende caravans, of sjokkende senioren op een grindpad. Dat een hardgekookt eitje altijd de voorkeur krijgt boven een zachtgekookt.

Dinsdagavond ging het elfde seizoen van start met een aflevering die in alles exact hetzelfde deed als de tien reeksen daarvoor. Ditmaal trekken 24 echtparen een maand lang door de Spaanse binnenlanden. Na tien seizoenen zou je denken dat het format wat roestig zou zijn, maar in dit universum is daar nooit sprake van. In de pure traagheid was alles weer aangenaam vertrouwd: van de badjassenparade bij het morgengloren tot het echtpaar uit Best dat elke ochtend naar dezelfde Nederlandstalige radiozender luistert (‘Houden we van hè’).

Keiharde actie in We zijn er bijna! Beeld Omroep MAX

Presentator Martine van Os vertelde maandagavond bij Op1 dat de makers elk jaar weer nerveus zijn of mensen het leuk gaan vinden. Het zijn loze zorgen, want het programma heeft ons inmiddels zo goed getraind in het waarderen van de traagheid dat het format in feite nooit meer kan teleurstellen. Het eindresultaat is altijd bevredigend, omdat de makers ons getraind hebben om op een andere, geduldige manier televisie te kijken.

Op papier heeft het reisprogramma niets te maken met de zwanenzang van een grimmige misdaadserie op Netflix over een louche advocaat die op het verkeerde pad is beland. Better Call Saul begon in 2015 als een serie die met argusogen werd bekeken, aangezien het een spin-off was van een van de meest gelauwerde series aller tijden (Breaking Bad). Dat soort televisie eindigt vaak in een creatief tranendal, omdat de makers terugvallen op het overbekende en ons niet op een andere manier durven laten kijken.

Toch koos Saul vanaf het begin direct een heel andere koers dan de ‘moederserie’ (die veel meer een snelkookpan was). De makers toonden ons in zes seizoenen een uiterst complexe en geduldige karakterstudie. Die traagheid schrikte veel kijkers af, want waar was de actie?! Het is een teken dat we als kijker steeds meer getraind zijn om ‘content’ zo snel mogelijk op te schrokken, zelfs als het eindresultaat uiteindelijk uiterst onbevredigend is doordat de makers al hun krachten en verhalen binnen no time hebben opgebruikt.

Dinsdag werd de allerlaatste aflevering uitgezonden, en die aflevering was niet minder dan een monument in de televisiegeschiedenis. De slotakte was een emotionele mokerslag, vooral omdat we in zes seizoen heel rustig van deze karakters leerden houden. De actie kwam later pas, het geduldige proces was altijd heilig.

Louche advocaten en rondreizende senioren kunnen in theorie niet méér van elkaar verschillen, maar bereiken in hun eigen specifieke universum allebei wel de absolute perfectie. En dat allemaal omdat ze gewoon durven te vertrouwen op het geduld van de kijker.