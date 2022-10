De kwestie-Arib schreeuwt om een helder protocol voor dit soort netelige kwesties

Na het vertrek van Khadija Arib uit de Kamer zijn vele ogen gericht op voorzitter Vera Bergkamp: hoe gaat zij dit uitleggen? De vraag is echter of zij dit veel anders had kunnen aanpakken.

Voor Khadija Arib is de maat vol. Zaterdagavond besloot ze het onderzoek naar haar functioneren als Kamervoorzitter niet af te wachten. Ze verlaat de Kamer. Ontsteld vanwege de manier waarop het presidium haar heeft behandeld.

In die ontsteltenis staat zij niet alleen. Een groep prominente collega-Kamerleden wil van Bergkamp weten of zij wel doordacht heeft gehandeld. Of dat zo is, valt niet te zeggen zolang de precieze aard niet bekend is van de klachten die afgelopen zomer per brief bij Bergkamp arriveerden. Het is een feit dat Arib een verleden heeft met nogal wat botsingen met haar personeel. Of er sprake is van een veeleisende baas – zoals zij het zelf ziet – of een intimiderende baas, is zonder onderzoek niet vast te stellen. Zeker is dat er kennelijk mensen zijn in de ambtelijke organisatie van de Kamer die er als een huis tegen opzagen om weer met Arib te moeten werken nu zij aan de slag zou gaan als voorzitter van de commissie die het coronabeleid onderzoekt. Zo’n commissie wordt immers door het Kamerpersoneel ondersteund.

Bergkamp zit zodoende in een lastig parket. Het heeft er alle schijn van dat zij heeft getracht het hele proces zorgvuldig te doorlopen. Eerst een advies van de landsadvocaat over hoe zij de klachten juridisch moest wegen, daarna beraad in het presidium van de Tweede Kamer – juist om te voorkomen dat dit een zaak van de nieuwe tegen de oude voorzitter zou worden.

Toen het negenkoppige presidium unaniem aanstuurde op een inhoudelijk onderzoek, werd een gesprek met Arib gepland, waarna de zaak uitlekte voordat dat gesprek had plaatsgevonden. Er zijn geen aanwijzingen dat Bergkamp daar de hand in had – het lijkt haar ook te zijn overkomen – al had ze het wel kunnen verwachten zodra ze het dossier met acht andere politici besprak. Op het Binnenhof blijft weinig geheim.

Arib is vooral woedend dat Bergkamp niet eerst naar haar toe kwam met de klachten, in plaats van naar de landsadvocaat, maar ziet daarbij over het hoofd dat een werkgever ook de klagers in bescherming moet nemen. Meteen naar de beklaagde toe stappen, is doorgaans geen veilige oplossing voor mensen die toch al over een hoge drempel heen moeten om zich te melden. Dat Arib door de gang van zaken zeer beschadigd is geraakt, nog voordat er een onderzoek heeft plaatsgevonden, staat intussen ook buiten kijf.

Daarmee toont de hele zaak eens te meer aan dat het land schreeuwt om een helder protocol over hoe organisaties moeten handelen in dit soort gevallen: wat zijn de te nemen stappen, op welk moment moeten de diverse betrokkenen worden geïnformeerd en hoe wordt ieders veiligheid zoveel mogelijk in bescherming genomen? Mariëtte Hamer, sinds het voorjaar de regeringscommissaris voor grensoverschrijdend gedrag, heeft veel zegenrijk werk te verrichten.