De kruitdampen stijgen niet op uit Rutger Castricums ‘Slag om Hoek van Holland’

De voormalige Powned-pitbull toont in Slag om Hoek van Holland het klassieke conflict tussen kleine luiden en het grootkapitaal.

Grote mond en scherpe tanden om zich vast te bijten. Dat is bij een enkeling nog steeds het imago van documentairemaker Rutger Castricum (43), ooit namens Powned de schrik van slaperige politici en konkelfoezende bestuurders. Nu allang een bekwaam verslaggever met, dat nog wel, een voorliefde voor enigszins populistisch taalgebruik. Het is een transformatie die de voormalige Rotterdamse VVD-wethouder Bas Kurvers klaarblijkelijk was ontgaan, toen hij huiverig besloot Castricums camera te mijden in het klassieke conflict tussen kleine luiden en grootkapitaal, waarvan de docu Slag om Hoek van Holland maandag getuigde.

De kruitdampen stegen niet op uit de film over de voornamelijk Rotterdamse gebruikers van Recreatieoord Hoek van Holland. Een met zomerhuisjes volgebouwd complex nabij strand en zee, door de gelukkige bezitters steevast opgehemeld als een aards paradijs – en dat op twintig minuutjes van hun woonplaats. Een walhalla voor bleke stadsneuzen ook dat door een kille stadsbestuurder dreigde te worden overgeleverd aan de commercie. Te vol en met te weinig voorzieningen, vond wethouder Kurvers het oord, en daarom had hij op een achternamiddag besloten dat het maar moest worden verkocht.

Recreanten op Recreatieoord Hoek van Holland. Beeld Powned

De bestuurder had evenwel buiten de seizoensbewoners van het recreatieoord gerekend. Die kwamen en bloc in opstand om de ‘verroompottisering’ – sloop van hun huisjes, luxe vakantievilla’s ervoor in de plaats – te voorkomen. Een taaie strijd vanuit de klassieke loopgraven ving aan, tussen de gewone Rotterdammers die alle geloof in het stadhuis aan de Coolsingel dreigden te verliezen en de wethouder die het achterste van zijn tong niet liet zien, noch met open vizier leek te strijden.

Tsja, wat moet de documaker met een onzichtbaar conflict? Castricum toog met zijn emmertje langs de bewoners en schepte het vol met de bekende (maar daarom nog niet minder waardevolle) clichés over de geneugten van en fricties in zo’n kleine gemeenschap. Zijn daar: de walmende barbecue, de rust, de bingo en de volkszangers. De Rotterdammer die gezag ontleent aan zijn anciënniteit: ‘Wij komen hier al veertig jaar.’ Het gebrek aan vrijwilligers bij de activiteitencommissie: ‘Ze gaan liever naar het strand.’ En het drama: een aan kanker lijdende bewoonster, die de ontknoping van de strijd om Hoek niet meer zal meemaken.

Zo openhartig als de bewoners waren bij de lofzang op hun plek, zo hermetisch als een oester sloot het actiecomité toen wethouder Kurvers ‘onder de radar’ en buiten het zicht van de camera poolshoogte kwam nemen. Castricum kreeg van een eerder zo joviale senior te horen dat hij even ‘zijn plaats moest weten’ – de verslaggever liet het nota bene gelaten over zich heengaan.

Lang verhaal kort: het ‘horrorscenario’ waarvoor werd gevreesd bleef uit, de recreanten krijgen de zeggenschap over hun paradijs, private investeerders zullen hun kapitaal elders aan de kust moeten zien te beleggen. Happy ending – voor een sociaal drama als dit best verrassend.