De kroning die ‘zo perfect de unieke vreemdheid van Groot-Brittannië weerspiegelt’

Zaterdagochtend om 10.00 uur begint bij de NOS de Greatest Show on Earth, de kroning van Charles III tot koning van het Verenigd Koninkrijk en de veertien overgebleven landen van het Gemenebest – wie dat te laat vindt, kan vanaf half 9 terecht bij de BBC. Het belooft een flink spektakel te worden, waarin eeuwenoude tradities worden gekoppeld aan de moderniteit, de koets waarmee de koning en zijn echtgenote worden vervoerd naar Westminster Abbey is behalve van zes paarden ook voorzien van airco.

Het Britse koningshuis levert de monarchen van de wereld – of in elk geval van de christelijke wereld – sinds veel gekroonde hoofden zijn afgezet of de klad erin is gekomen en zij zich als gewone stervelingen zijn gaan gedragen en podcasts zijn gaan maken. Ook in Groot-Brittannië is de scepsis jegens het koningshuis alomtegenwoordig, maar de Britse royals beseffen dat je daarop nooit moet reageren door tot het volk af te dalen. Eén ding dien je altijd in stand te houden en dat is het sprookje van de koning met de kroon op zijn hoofd, zelfs wanneer je uit een disfunctionele familie komt, je broer een seksverslaafde halvegare is en je zoon er op Netflix alles aan doet de mythe te ontkrachten.

De kroon weegt meer dan twee kilo, wordt sinds 1661 gebruikt om de nieuwe monarch het gewicht van zijn functie te doen voelen en is bezet met 444 diamanten en andere waardevolle fonkelstenen. Na de kroning wordt hij weer opgeborgen, tot koning William aantreedt. Zwaaiend met de koninklijke orb en scepter zal Charles zijn roeping aanvaarden; als je de indruk wekt zelf niet in te geloven in de magie, mag je niet verwachten dat anderen dat wel doen.

De troon waarop Charles morgen plaatsneemt, King Edward’s Chair, is het kostbaarste meubelstuk ter wereld en is meer dan 700 jaar oud. Eronder ligt de Stone of Scone, een steen die de Engelsen in 1296 hebben gestolen van de Schotse koningen en die pas in 1996 werd teruggegeven, onder de voorwaarde dat hij bij kroningen weer even zou terugkeren naar Londen. Het is allemaal bedoeld om het volk paf te doen staan en het werkt, al eeuwen. De kroning is een galavoorstelling die gaandeweg is doordesemd met een diepe en religieuze ernst. Iedereen gelooft in de zware symbolische betekenis ervan, of doet op zijn minst alsof: daar zit de uitverkorene.

Er zijn morgen 2.300 genodigden die de plechtigheid bijwonen, onder wie Willem-Alexander en Máxima. Tot de gasten behoort ook de singer-songwriter, schrijver, acteur en voormalige junk Nick Cave, een Australiër die al een jaar of twintig in Brighton woont. Hij verwoordde, nadat hem was gevraagd wat hij in godsnaam had te zoeken bij het evenement, misschien wel het best het irrationele karakter ervan – en de aantrekkingskracht die daarvan uitgaat. Cave zei gefascineerd te zijn door ‘de vreemdheid en de uiterst excentrieke aard van de zaak, die zo perfect de unieke vreemdheid van Groot-Brittannië weerspiegelt’ en het ‘bizarre, het mysterieuze, het bedwelmend spectaculaire’ dat de gebeurtenis oproept.

En zo zal na morgen de oude Charles zijn gestorven, de eeuwige kroonprins met zijn hopeloze gedoe met Diana en zijn malle fratsen met Camilla, en zal de nieuwe Charles zijn opgestaan: de heilige koning aan wie zijn onderdanen morgen in Westminster Abbey eeuwige trouw zullen zweren.