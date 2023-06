De krimp van Schiphol kan 13 duizend zeer gewilde werknemers opleveren

Schoonmakers demonstreren op het plein voor Schiphol Plaza. Zij hebben tijdelijk het werk neergelegd uit onvrede over het mislopen van een financiële bonus. Beeld ANP

In het artikel over de mogelijke krimp van Schiphol vrezen de luchtvaartvakbonden ‘dat 13 duizend werknemers hun baan zullen verliezen’. Is dat erg? Al die mensen kunnen mooi aan de slag in al die sectoren die kampen met personeelstekorten.

De doelen voor de energietransitie zijn onhaalbaar door te weinig handjes, hetzelfde verhaal gaat op voor de bouw van nieuwe woningen en de ­afwikkeling van de toeslagenaffaire. En overal lopen de wachttijden op. En toch blijven vakbonden, werkgeversorganisaties en politieke partijen, links en rechts, hameren op het creëren of behouden van werkgelegenheid.

Stop daarmee. Zet die knop om. Denk niet ‘dat kost banen’, maar denk ‘dat levert personeel op’. De krimp van Schiphol levert dus 13 duizend zeer gewilde werknemers op.

André Homan, Amersfoort

Tandartsentekort

Op uw artikel over het tandartsentekort in Zeeland zou ik graag willen reageren. Enkele jaren geleden is besloten om een nuance aan te brengen in de numerus fixus van enkele studies, waaronder die van tandheelkunde. Er zou niet expliciet naar cijfers gekeken worden maar ook naar motivatie. Zo mogen hogescholen en universiteiten zelf bepalen hoe een selectieprocedure eruitziet.

Nu wil het geval dat er in Zeeland tal van jonge gemotiveerde mensen zijn die graag tandheelkunde zouden willen studeren. Tevens zijn zij ook voornemens om terug te keren naar Zeeland. Ik en ook andere collegae hebben deze jonge gemotiveerde mensen een half jaar op stage gehad en voorbereid op de studie tandheelkunde.

Tot onze grote frustratie is geen van de aspirant-studenten geplaatst op de opleidingen. Ik en ook mijn collega’s achtten de aspirant-studenten capabel om de studie tandheelkunde te gaan volgen. Kennelijk is de belofte om terug te keren naar Zeeland onvoldoende motivatie om toegelaten te worden.

Ik pleit voor een herijking van het aannamebeleid. We zouden er goed aan doen een systeem te ontwikkelen waarin deels sturing moet worden aangebracht op de vestigingsplaats van net afgestudeerde tandartsen.

Hardop denkend kan ik mij voorstellen dat de opleidingen worden verplicht enkele plaatsen te reserveren voor studenten uit de periferie of de gebieden waar de tandartsdichtheid uiterst laag is.

Ik denk dat we zo op relatief korte termijn kunnen voorkomen dat de periferie zonder tandheelkundige zorg komt te zitten.

Raymond Arratoon, tandarts-implantoloog, Vlissingen

Kroymans

Het ontluisterende portret van zakenman Frits Kroymans laat perfect zien hoe men goede ondernemers van slechte kan onderscheiden. De goede zoeken naar gaten in de markt, de slechte naar mazen in de wet.

Boudewijn Otten, Groningen

Kroymans (2)

Soms fiets ik langs de Kroymans-­showroom op de Soestdijkerstraatweg. En dan popt iedere keer in mijn hoofd: ‘The difference between men and boys is the size of their toys.’

In het Slotakkoord van Michael Persson over Frits Kroymans is er blijkbaar tweemaal sprake van een ‘succesverhaal’. Kunnen we nou eindelijk eens stoppen met deze kwalificatie voor immoreel denken, sluw handelen en vuig belastingontduiken?

Ook in een stuk dat de andere kant van dit ‘succes’ laat zien, zou de tussenkop moeten zijn ‘sjoemelverhaal, deel II’, of ‘vuilspel, deel II’. Alles om maar te vermijden dat wat dit soort boys (met hun toys) doet ook maar in de verste verte als ‘succes’ kan worden gekwalificeerd.

Henk van der Steen, Hilversum

Anton de Kom

Moet Anton de Koms Wij slaven van Suriname niet standaard op alle Nederlandse scholen gelezen en besproken worden?

Wilfried Dierick, Nijmegen

Warme scholen

Verbaasd kijk ik naar een foto van basisscholieren in Brunssum die actievoeren voor betere klimaatbeheersing, met teksten op hun spandoeken als ‘Koude lucht of ik vlucht’ en ‘Geen airco? Geen school!’. Steeds meer mensen zijn gedwongen om te vluchten, naar frissere en veiligere oorden, zoals Nederland. Met genoeg water en ventilatie komen we al een heel eind, ook zonder airco, die de opwarming alleen maar versnelt.

Anna Woudenberg, Amsterdam

Engels kunnen

Joop Verhaar wijst erop dat het verkeerd is om te schrijven dat iemand ‘Engels kan’. Het gaat hier echter niet om kennen of kunnen. Bedoeld wordt of iemand Engels ‘kan spreken’ of ‘kan begrijpen’, in de volksmond afgekort tot ‘kan’.

Wanneer je iemand vraagt of hij Engels kent, zou het antwoord kunnen zijn: ja, daar heb ik weleens van gehoord.

René Geerling, Haarlem