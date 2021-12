De krant moet terughoudend zijn met het luisteren naar Haagse ‘ingewijden’

Hugo de Jonge keert ‘naar verwachting’ niet terug als minister van Volksgezondheid, Sigrid Kaag keert ‘volgens ingewijden’ wel terug, als minister van Buitenlandse Zaken. Hans Vijlbrief wordt ‘vaak genoemd’ als de nieuwe minister van Financiën. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg ‘zou’ de nieuwe minister van Volksgezondheid worden.

Wie die ‘ingewijden’ precies zijn, waar die ‘verwachtingen’ op gebaseerd zijn en wie de kandidaten hebben ‘genoemd’, blijft hierbij volstrekt onhelder.

Zo min mogelijk speculeren

Speculeren zonder afzender proberen wij zo veel mogelijk te voorkomen. Daar is Raoul du Pré, chef van de parlementaire redactie, streng in. Het risico van het opschrijven van dergelijke geruchten is dat je meewerkt aan het Haagse voorlichtingsapparaat, de spindoctors die de media proberen te gebruiken om de onderhandelingen in een voor hun partij gunstige richting te duwen, hun tegenstanders de pas af te snijden of hun partij in een goed daglicht te zetten.

Pas als benoemingen helemaal rond zijn, weet je zeker dat je als journalist niet wordt gebruikt in het onderhandelingsspel. Dat vergt geduld.

Het regeerakkoord bleef tot op de dag van de presentatie geheim. Alleen De Telegraaf meldde de avond tevoren: ‘Regeerakkoord lekt uit’, maar dat bleek bij nader inzien maar een heel klein deel te zijn. ‘Het nieuwe kabinet wil ruim 3 miljard aan extra lastenverlichting bieden.’ Dat was het favoriete onderdeel van de VVD, wat deed vermoeden dat het voorlichtingsapparaat van die partij achter het lek zat.

Mark Rutte en Sigrid Kaag staan journalisten te woord na afloop van de persconferentie over het nieuwe coalitieakkoord. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Wel of geen reconstructie?

Moeten we de formatie nog reconstrueren, luidde donderdag de vraag bij de ochtendvergadering. Het is toch interessant om te lezen hoe dit akkoord precies tot stand is gekomen? Hoelang gingen ze ’s avonds door en wat werd daarbij gegeten? Wie heeft wanneer de deur dichtgesmeten en wie ging met wie staan roken op het terras om wat plooien glad te strijken?

Interessant en leuk om te lezen vaak, maar ook deze verhalen dragen een risico in zich. Spindoctors staan in de rij om hun eigen partij zo mooi mogelijk af te schilderen. Ze hebben de pakkende anekdotes al paraat. We hebben een aantal jaar geleden besloten dat we zeer terughoudend willen zijn met dergelijke reconstructies. We kijken liever naar schriftelijke bronnen dan dat we luisteren naar ‘ingewijden’ met een politieke agenda die vertellen hoe geheime bijeenkomsten zijn verlopen.