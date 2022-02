De krant is geen caleidoscoop met wisselende plaatjes

Enkele Volkskrant-lezers hebben hun abonnement opgezegd omdat ze vinden dat de redactie te weinig kritisch is op de coronamaatregelen van de overheid. Anderen vinden dat de krant geen aandacht moet schenken aan critici zoals Willem Engel. Ombudsman Jeroen Trommelen weegt deze standpunten.

‘Na 35 jaar een trouwe lezer van de VK te zijn geweest is nu, met pijn in het hart, het moment gekomen om de krant vaarwel te zeggen. De afnemende kwaliteit van de journalistiek is hiervoor de reden.’ Aldus een teleurgestelde lezer afgelopen week; niet de enige die een opzegging aangekondigde. Verslaggeving over de covid-epidemie is vrijwel altijd de aanleiding van dit soort reacties. De krant wordt door sommige lezers gezien als ‘staatspropaganda’ of ‘ivoren toren’ en ‘medeschuldig aan de radicalisering in het land’.

Deze week kondigde het kabinet de langverwachte versoepeling aan van de coronamaatregelen. Wellicht levert dat ook minder verbolgen lezersreacties op, want die lijken een getrouwe weerspiegeling van de diepe maatschappelijke verdeeldheid over de pandemie. De boosheid komt uit tegengestelde kampen. Sommigen reageren allergisch op elke aandacht voor vaccinweigeraars. ‘Ik heb me de laatste anderhalf jaar steeds vaker afgevraagd of de Volkskrant niet stevig de weg kwijt is op het gebied van covid’, schreef een lezer na een artikel waarin Willem Engel met één zin aan het woord kwam. Een ander: ‘Een relatief kleine groep complotdenkers en radicalen heeft alle media in hun greep. Waarom doet zelfs ‘mijn’ Volkskrant daaraan mee?’ Ook hier gaat het om abonnees die al decennia de krant lezen.

Een demonstratie op het Museumplein tegen de coronamaatregelen, de QR-code, 2G en het WEF. Beeld Joris van Gennip

De krant als baken

Dat boze en wantrouwende reacties een minderheid vormen, is een schrale troost. De krant bleek de afgelopen twee jaar voor velen een baken. Het aantal betalende (vooral online) abonnees nam toe met bijna eenvijfde. Vaak zijn dat jongere lezers. De gemiddelde waardering daalde met 1 procent, maar bleef hoog: gemiddeld een 8. Toch lijken mij abonnees die afhaken vanwege de inhoud een zorgelijk teken, zeker als het gaat om langjarige en betrokken lezers.

De kwalificaties in de eerste alinea waren een reactie op een artikel in de maandagkrant van bijna twee weken geleden onder de kop: ‘Kloppen de beweringen van Onverdeeld Open eigenlijk wel?’ Dat ging over de petitie van genoemde actiegroep, die pleit voor principiële afschaffing van elk onderscheid in bewegingsvrijheid tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden; ook in de toekomst en ongeacht hoe de pandemie zich nog ontwikkelt. Volgens de initiatiefnemers is de petitie bijna 900 duizend keer getekend.

De redactie hield drie basisbeweringen van de petitie langs de meetlat en citeerde een epidemioloog en een rechtsfilosoof die daar vraagtekens bij zetten. Een neutrale exercitie, vond de hoofdredactie. Een voorbeeld van onvolledige, eenzijdige en manipulatieve berichtgeving, meenden de klagers. In de papieren krant was het artikel bovendien het enige dat ze over het succesvolle burgerinitiatief te lezen kregen. Wie daar achter stonden en hoe zij de kritiek beoordeelden, bleef daardoor onduidelijk. De foto die erbij stond, leek een cynische beeldgrap: twee demonstranten en een spandoek met als enige tekst: ‘Het klopt niet’.

Ik belde de lezer die hierin aanleiding zag na 35 jaar zijn abonnement te beëindigen. Waarom dan precies? Onvoldoende vertrouwen in de kritische geest van de redactie, is de samenvatting. Hij ziet te veel ontzag voor experts zoals die van het RIVM, en te weinig debat tussen critici en gevestigde wetenschappers over de vraag wie er nu eigenlijk last heeft van covid-19. Het wantrouwzaadje werd wat dat betreft geplant door de hoofdredacteur zelf, zegt hij, die in maart 2020 in het radioprogramma Spraakmakers vroeg om vertrouwen te hebben in het RIVM ‘die de goede aanpak heel goed zelf kan bepalen’. Dat was een maand na de eerste corona-besmetting, toen iedereen nog in grote onzekerheid verkeerde. ‘Maar hoe kun je als journalist nou oproepen om minder kritisch te zijn?’

Onverdeeld Open

Kritisch was de redactie dus wel ten opzichte van de petitie van Onverdeeld Open. De hoofdredactie voert aan dat dit artikel niet het enige was over het burgerinitiatief. In de dag ervoor verscheen een uitgebreider stuk van dezelfde redacteur over de achtergrond en initiatiefnemers. Maar dat was in het weekeinde, en alleen online. De verslaggever zelf is er duidelijk over: hij was ongelukkig met de manier waarop de publicatie de papieren krant haalde; zonder extra informatie over de achtergrond en met een foto waar hij zelf van schrok. ‘Die suggereert alsof de mensen achter de petitie tot de complotdenkers behoren, wat volgens mij niet zo is.’ Hij had een kader aangeleverd met extra informatie, maar dat haalde vanwege ruimtegebrek de papieren krant niet. Wel de online-editie. Achteraf betreurt hij ook dat hij de kritiek van de experts niet aan de verdedigers van de petitie heeft voorgelegd. Dat had hij inderdaad beter wel kunnen doen.

Om het nog ingewikkelder te maken: behalve op papier en in de ‘gewone’ online-editie, verscheen het artikel ook in de online-editie die vooral voor iPad-lezers wordt gemaakt. Drie versies van hetzelfde stuk met verschillende opmaak, foto’s en koppen met wel of geen extra informatie erbij. Dat zijn drie kansen om ergens een zeer been te raken.

In de ogen van de redactie gaat het om een klein ongeval dat bovendien kon worden goedgemaakt. Op de woensdag erop verscheen een prima analyse van Maarten Keulemans en kwamen, los daarvan, alsnog verdedigers van de petitie zonder veel weerwoord aan bod. Daaronder een Almeerse huisarts die stelt dat vitamines en beweging voor gezonde mensen voldoende bescherming bieden tegen covid-19. Zelfs Maurice de Hond, een van de klagers over het oorspronkelijke stuk (‘meer dan 45 jaar lezer van de Volkskrant en verre van enthousiast over de wijze van verslaggeving rondom corona’), toonde zich daar tevreden over: ‘Daarmee wordt het geheel wel in evenwicht getrokken.’

Ik betwijfel of de redactie daar blij mee moet zijn. Afstemmingsfouten kunnen niet worden goedgemaakt door simpelweg een nieuw artikel erbij. Het doet me denken aan de columnistenmarathon die vorige week in de krant stond met maar liefst 55 cartoonisten en columnisten. Met zoveel opinievormers vindt de lezer er vast één met wie hij of zij het eens kan zijn. Maar de krant is geen caleidoscoop die bij elke beweging een ander plaatje laat zien. Ze moet op belangrijke dossiers ook eenheid uitstralen en pal durven staan voor de kritische houding ten opzichte van autoriteiten én belangengroepen, die volgens mij ook door iedereen op de redactie wordt gedeeld.