De krachten in de zorg zijn groot. De prikkels pervers. De belangen tegenstrijdig. Laat de burger kiezen

Twee jaar geleden schreef ik een column over een hoogbejaarde man bij wie uitgezaaide longkanker werd vastgesteld. De kanker was in een dusdanig vergevorderd stadium dat hij naar verwachting nog maar enkele weken te leven zou hebben. Totdat hij startte met immunotherapie, een behandeling waarbij het eigen afweersysteem wordt ingeschakeld tegen de kankercellen. Hij leefde daardoor, tegen alle verwachtingen in, nog ruim een jaar. Ik was blij voor hem en zijn familie, maar ik realiseerde mij ook dat hij dankzij een behandeling van ruim 100 duizend euro in plaats van 88 jaar, 89 jaar is geworden. Mocht dat eigenlijk wel zoveel kosten? En wie bepaalt dat?

Het zijn vragen die ik twee jaar geleden nauwelijks hardop durfde te stellen, maar die zich inmiddels aan ons opdringen. We hebben te dealen met oplopende zorgkosten, vergrijzing, personeelstekorten en steeds langere wachtlijsten in de zorg. We moéten dus wel keuzes gaan maken om ervoor te zorgen dat gezondheidszorg ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar blijft. De centrale vraagt blijft: Wie gaat die keuzes maken? En in welke vorm?

Momenteel wordt hard gewerkt aan een zogenaamd Integraal zorgakkoord (IZA). Dat is een multidisciplinair-sectoroverstijgend-meerjarenplan voor de zorg. Voorheen werden zorgakkoorden steeds voor een periode van vier jaar en per sector gesloten, bijvoorbeeld voor de thuiszorg of de huisartsenzorg. Maar dit ‘eilanddenken’ stond samenwerking en langetermijnplanning in de weg.

Voor de IZA zitten een veertiental partijen aan tafel. Onder andere de Federatie Medisch Specialisten, Patiënten federatie Nederland, MIND, De Nederlandse ggz, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland. Belangenpartijen die elkaar moeten gaan vinden in ‘passende zorg’. En op zoeken moeten naar manieren om 1,5 miljard euro per jaar te bezuinigen.

Vooropgesteld, het vormen van dit integrale zorgakkoord is een enorme kluif. Ik neem mijn petje af voor iedereen die zich daarvoor inzet. Wat ik mis, is een belangrijke partij aan de onderhandeltafel, de burger zelf. Laat ik uitleggen waarom.

De machten en krachten in de zorg zijn groot. De prikkels pervers. De belangen, ook aan de IZA-tafel, volstrekt tegenstrijdig. Blijven we vasthouden aan het neoliberale idee van marktwerking, dat alle eigenbelangen leiden tot een evenwichtig, gezamenlijk en daarmee publiek belang? Ik betwijfel dat.

Ja, we moeten nu keuzes maken als we ook in de toekomst allemaal op goede zorg willen kunnen blijven rekenen, maar waarom heeft de burger daar geen stem in? We willen dat burgers meer zelfredzaamheid tonen en verantwoordelijkheid nemen over hun eigen gezondheid, maar ze hebben geen inspraak in de verdeling van zorggelden. Waarom sturen we burgers niet eerst per regio de paskamers in om ‘passende zorg’ te objectiveren? Het is geen one size fits all.

Naar schatting zullen de zorgpremies de aankomende vijf jaar jaarlijks gemiddeld met 35 euro per maand stijgen. Ook de inkomensafhankelijke bijdrage neemt toe. Van 28,3 miljard dit jaar naar 35,1 miljard in 2027. Een stijging van bijna 25 procent. Er wordt gesproken over het verhogen van het eigen risico en het schrappen van te vergoeden medicijnen uit het basispakket. Het doorvoeren van bovengenoemde veranderingen vereist een breed maatschappelijk draagvlak én een sterk solidariteitsgevoel. Aan beide schort het en dat is niet zo gek. De zorg is steeds meer weggeorganiseerd van de burger. De burger is een object geworden van zorgbeleid.

Eva Rovers legt in haar boek Nu is het aan ons glashelder uit dat goed geïnformeerde burgers in staat zijn afgewogen beslissingen te nemen over complexe maatschappelijke problemen. Zoals in de gezondheidszorg. Regiogebonden burgerraden met gelote burgers die een afspiegeling vormen van de samenleving, winnen vooraf advies in bij experts uit het zorgveld. Bestuurders in de zorg, van zorginstellingen, verzekeraars en toezichthoudende instanties, worden hierdoor direct gedwongen om maatschappelijke verantwoording af te leggen. Burgers kunnen helpen bij het maken van pijnlijke beslissingen, zelfs bij impopulaire maar onvermijdelijk te maken keuzes die door belangenpartijen tot nu toe steeds vooruit zijn geschoven.

Burgerberaden kunnen niet alleen bijdragen aan concrete oplossingen en draagvlak voor lastige keuzes, maar ook aan een groter vertrouwen en solidariteitsgevoel. De gezondheidszorg is tenslotte niet van de politiek, niet van de zorgverleners, niet van de zorgverzekeraars, niet van de toezichthouders, zelfs niet van de patiënten. De zorg is van de burgers. Betrek die dan ook, maar nu écht.

Danka Stuijver werkt als huisarts. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.