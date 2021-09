De koninklijke zwijnenkiller kan zich geen pr-blunder meer veroorloven

Koning Willem-Alexander kan het jachtgeweer nog eenmaal schouderen om op zijn eigen landgoed, tezamen met zijn jachtvrindjes, op everzwijnenjacht te gaan. Voor de laatste keer wordt Kroondomein Het Loo vanaf half september ruim drie maanden gesloten voor publiek, om de royals ongestoord hun hobby te laten beoefenen en het risico te vermijden dat zij een wandelende onderdaan ondersteboven knallen.

Willem-Alexander ontving bijna een miljoen per jaar voor het beheer van het gebied, een subsidie die werd verstrekt onder de voorwaarde dat het landgoed altijd geopend is voor publiek. Daar trok de koning zich tot dusver niets van aan, op 15 september deed hij het hek steevast op slot. Voor toekenning van een nieuwe subsidie heeft minister Schouten van Landbouw laten weten dat zij ditmaal zal vasthouden aan de bijbehorende eis: open of geen geld.

Daarmee staat de koning voor het blok. Hij is eraan gewend geraakt dat er in Den Haag altijd wel ergens een lakei rondloopt die nog een steggelroute kent of een vage formulering heeft gevonden waarmee zijn voorkeursbehandeling wordt gerechtvaardigd. Lakei Rutte is er zo eentje (‘Het is een privébos’, ‘De koning is een grootgrondbezitter’) en lakei Schouten legde vorig jaar zelfs een Kamermeerderheid naast zich neer in verband met de ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ van het staatshoofd.

De koninklijke familie mocht sinds jaar en dag de hekken sluiten omdat het volgens de lakeien nodig was ‘voor de balans tussen houtproductie, de aanwezigheid van grote hoefdieren en de recreatiemogelijkheden’. Met andere woorden: houtkap was nodig om vrij zicht te houden op de recreatief neer te maaien grote hoefdieren – die zouden zich anders achter een boom kunnen verschuilen en zo aan executie ontkomen.

De bossen op het Kroondomein werden aangelegd door prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina. De wilde zwijnen zijn nakomelingen van exemplaren die ‘Varkensheintje’ in 1902 vanuit het buitenland naar het domein haalde, waarna hij ze daar zwaar bewapend ging achtervolgen. Hij was niet de grootste jager onder de aangetrouwde Oranjes. Prins Bernhard was een gevreesd schutter die voor blinde paniek zorgde onder de everzwijnen; in zijn eentje decimeerde hij de wildstand in het Kroondomein en als er niet was ingegrepen, had hij al wat leeft uitgeroeid.

Sinds prins Bernhard met abknallen is gestopt hebben de wilde zwijnen de Veluwe overgenomen. Er zijn er nu 10 duizend. Binnenkort lees je weer over verwoeste voortuintjes en brutale zwijnen die een recreatiewoning in de regio zijn binnengedrongen en de koelkast hebben geplunderd. Dit najaar kan Willem-Alexander nog een ferme bijdrage aan het afschot leveren, daarna hangt hij het jachtgeweer aan de wilgen.

Carola Schouten zegt dat de koning zich net als iedereen aan de wet moet houden. De koning zelf zei, alsof hij dat altijd al had gevonden, afgelopen zomer dat hij wil dat ‘het Loo precies hetzelfde wordt behandeld als alle andere grote landgoederen in Nederland.’ Hè? Wat is er gebeurd?

Sinds de koning een speedboot van twee miljoen aanschafte (‘Het was iets dat mijn man heel graag wilde hebben’), sinds de herfstvakantie naar Griekenland (‘Het was alleen niet solidair’) is er iets veranderd in de houding van het volk jegens de koninklijke zwijnenkiller en zijn gemalin. De verhouding is op z’n zachtst gezegd wrevelig. Nog één zo’n pr-blunder en het gespeculeer over de republiek begint. Dat weet Rutte, dat weet Schouten – en Willem-Alexander, die weet het ook.