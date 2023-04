De koning wil verbinden, maar intussen is hij zelf een symbool van ongelijkheid

Hoewel de Oranjes de dalende populariteitscijfers van de monarchie als ‘dagkoersen’ beschouwen, gingen ze er donderdag in Rotterdam vol tegenaan om het tij te keren. De koning, bijgestaan door zijn vrouw en kinderen (behalve Alexia, want die moest examen doen) en zijn neven Van Vollenhoven, gaf boksen en schudde handen, nam selfies, ontving cadeautjes en danste lekker mee op het feest van diversiteit dat ze er in Rotterdam van hadden gemaakt.

Na de lange en live uitgezonden pr-exercitie is het wachten op de volgende poll, waaruit andermaal zal blijken dat het weer niet is gelukt de neerwaartse trend om te buigen. Misschien een of twee puntjes omhoog, maar daarna komt onvermijdelijk de volgende blunder van Willem-Alexander die alles weer tenietdoet, en wordt de vrije val voortgezet.

Woensdagavond hadden ze bij Khalid en Sophie een heel blik trouwe volgelingen van het koningshuis aan tafel genodigd. De ‘journaliste’ Astrid Kersseboom solliciteerde opzichtig naar een positie als hofdame en Jörgen Raymann wilde duidelijk de vrijgevallen post van koninklijk cabaretier overnemen van Paul van Vliet. De religieuze verering die zich van de aanwezigen meester had gemaakt werd ruw doorbroken door Jeroen Pauw, die verklaarde dat Willem-Alexander volgens hem weinig talent had voor het koningschap. Het was alsof hij Jezus verloochende op een SGP-congres en hij had geluk dat hij niet werd gelyncht.

Terwijl je maar naar de podcast Door de ogen van de koning hoeft te luisteren om te weten dat Pauw gelijk had. Die tiendelige podcast is een poging van de RVD om de burgers duidelijk te maken wat de koning eigenlijk doet voor zijn geld. Dat weten we nu: hij neemt podcasts op. De koning wordt ondervraagd door de voormalige dj Edwin Evers, al is ‘ondervragen’ veel gezegd, de koning babbelt en Evers babbelt terug. Mijn voorkeur voor de republiek is door de podcast alleen maar gegroeid. Ik verwacht tijdens het luisteren de hele tijd dat Evers er zijn Ronald en Frank de Boer-imitatie tegenaan gooit, dat WA dan Louis van Gaal gaat nadoen en dat ze dan allebei de slappe lach krijgen – op dat moment is de podcast op het beloofde niveau beland.

Ik ben het overigens niet eens met de mensen die zeggen dat de afstand tussen vorst en volk juist moet worden vergroot, dat popularisering de bijl aan de wortel van de monarchie is en dat Willem-Alexander bezig is de monarchie om zeep te helpen, wat trouwens voor zijn eigen bestwil en die van zijn dochter verreweg het beste zou zijn.

Volgens mij is het antwoord op het waarom van het afnemende vertrouwen in de monarchie juist dat steeds minder mensen weten waarop ze eigenlijk vertrouwen. De tijd dat de koning vooropging op het slagveld is voorbij en dat hij miljarden binnenhaalt tijdens handelsmissies is bewezen onzin. We hebben nog nooit een tulpenbol of een kilo kaas extra verkocht dankzij de koning.

Zelf heeft hij een ander idee van zijn opdracht. Hij zei donderdag dat hij nóg meer zijn best wil doen om het gepolariseerde land te verbinden: hij is een man met een goed hart. Maar hij lijkt niet te beseffen dat zijn rol juist bijdraagt aan de polarisatie – dat de monarchie een anachronisme is en een middeleeuws symbool van ongelijkheid en onrechtvaardigheid waarvan steeds meer mensen schoon genoeg hebben.