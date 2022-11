De koning mét minister Weerwind naar Suriname, dat zou veel kritiek in één keer wegnemen

De excuses voor de slavernij dreigen overschaduwd te worden door de onvrede over de aanpak. Daar is nog wel iets aan te doen.

Voor iemand die graag betoogt dat hij van nature, en ook als historicus, nogal terughoudend is met het maken van excuses namens het land voor gebeurtenissen van lang geleden, is Mark Rutte inmiddels toch aan een indrukwekkende serie bezig. Onder zijn bewind kwamen er na 75 jaar excuses voor de passieve houding tegenover de Jodenvervolging, ‘diepe excuses’ voor het Nederlandse geweld in Indonesië, excuses voor de in de steek gelaten Nederlandse militairen van Dutchbat III, het bataljon dat er in 1995 bij was in Srebrenica, en vervolgens ook excuses aan de nabestaanden van de tragedie daar. Geen van zijn voorgangers maakte zo vaak schoon schip.

Intussen zijn de voorbereidingen voor de excuses voor de Nederlandse bijdrage aan de slavernij in volle gang, maar niet tot ieders tevredenheid. Als het Ruttes bedoeling was om alle delen van het (voormalige) koninkrijk te verrassen met een groots gebaar, dan is dat mislukt doordat het plan vorige week voortijdig uitlekte: op 19 december zwermen bewindslieden uit om op acht verschillende plekken de excuses uit te spreken. Premier Rutte doet het in Nederland, minister Weerwind in Suriname. Andere bewindslieden bezoeken de Caribische eilanden.

Daarmee is het verrassingseffect weg, maar ook het ‘grootse gebaar’ wordt niet door iedereen als zodanig ontvangen. Deels was dat waarschijnlijk niet te voorkomen. De organisaties die in Nederland, Suriname en op de eilanden de nazaten van de tot slaaf gemaakten vertegenwoordigen, zijn het onderling lang niet altijd eens over de gewenste strekking van de excuses en de manier waarop ze moeten worden uitgesproken. Het kabinet lijkt vooral te hebben gevaren op het advies van het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (Ninsee), de enige organisatie die deze aanpak wel onderschrijft. Andere organisaties voelen zich onvoldoende bij het besluit betrokken, snappen de timing niet, willen weten wat excuses in de praktijk betekenen en vragen zich af of minister Weerwind – zelf nazaat van de slachtoffers – zich hiervoor wel moet laten lenen.

Daarmee dreigt de hele operatie bij voorbaat overschaduwd te worden door de onvrede over de aanpak, en deels is het nu te laat om daar nog wat aan te doen. Maar één kans heeft Rutte wel, nu hij de koning nog achter de hand heeft. Vooralsnog betoogt de premier dat dit niets voor de koning is, omdat het thema daarvoor ‘te controversieel’ zou zijn. ‘De vorst is een symbool van de eenheid van het land, die wil je niet in de politiek trekken.’

Dat is een merkwaardige stelling, gezien het feit dat hij het tegelijkertijd géén principieel probleem vindt als de koning zou afreizen naar het WK in Qatar. Alsof dat niet veel controversiëler is. Excuses voor de slavernij maken misschien niet bij iedereen dezelfde gevoelens van urgentie los, maar er is toch ook geen gepolariseerd debat op gang gekomen nadat de koning de spijtbetuiging op Prinsjesdag eigenlijk al aankondigde. Hieraan kan hij zich geen buil vallen.

De koning mét Weerwind naar Suriname om daar het gebaar te maken, dat zou veel kritiek in één keer wegnemen.