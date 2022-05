De komma van Karl Kraus

De lievelingsanekdote van mr. Jérôme Heldring (1917-2013), columnist en hoofdredacteur van NRC Handelsblad, ging over de Weense satiricus Karl Kraus (1874-1936). Die zat te werken toen een vriend kwam binnenstormen met de mededeling dat de Japanners zojuist Shanghai hadden gebombardeerd. Maar Kraus keek niet op en schreef rustig door. ‘Verdomme!’, riep zijn vriend, ‘er zijn doden bij gevallen, maar jij vindt een komma belangrijker.’ Waarop Kraus antwoordde: ‘Als de komma goed geplaatst was, dan hadden de Japanners nooit bommen op Shanghai gegooid’.

Heldring vond dat een diepe wijsheid. Door je taal te verzorgen, vermijd je zo zeer kans op een misverstand dat zelfs een oorlog kan worden voorkomen. Convenanten en verdragen tussen staten beginnen ook bij de taal, aldus Heldring.

De anekdote schoot me te binnen toen ik las dat Nederlandse schoolkinderen grote achterstanden hebben in taal en rekenen. Ooit was ons land koploper in Europa, maar die tijd is voorbij, ondanks – of juist vanwege – de vele onderwijsvernieuwingen. Wie denkt dat de Nederlandse scholier nog een komma op de juiste plaats weet te zetten, heeft kennelijk onder een steen geleefd. Ook het rekenen en de wiskunde zouden in ons onderwijs verarmde gebieden zijn, waar nauwelijks nog iets groeit. De situatie is zo alarmerend dat minister Dennis Wiersma niet alleen extra geld heeft uitgetrokken, maar ook speciale hulpteams wil inzetten om het niveau van ‘de basisvaardigheden’ met spoed te verhogen. Eenvoudig hoofdrekenen schijnt niet meer voor de meeste kinderen te zijn weggelegd. Je hoort dit al jaren en niemand kan verrast zijn door de huidige situatie.

In mijn jeugd, toen ik nog geen idee had wat ik later wilde worden, hebben mijn ouders mij gestuurd naar wat toen nog de kweekschool heette. Als overjarige puber slaapwandelde ik door de opleiding heen en paar jaar later stond ik ineens voor een zesde klas van een Amsterdamse lagere school in een achterbuurt. Tegenwoordig heet dat ‘een basisschool in een achterstandswijk’. De leerlingen, waarvan de meesten de leerplicht uitzaten, waren bijna net zo oud als ik, wat ertoe leidde dat ik totaal geen orde kon houden.

Mijn onderwijzerscarrière heeft daarom slechts een paar weken geduurd, maar wat ik daar geleerd heb, is dat onderwijs niet begint bij de leerlingen maar bij de leraar. Een goede leraar is goud waard. Zij of hij sleept de kinderen mee, als het onkruid dat dwars door het beton heen groeit. Wanneer niet het kind centraal had gestaan maar de leraar, dan zou ons onderwijs heel wat beter af zijn geweest, dat is mijn vaste overtuiging. ‘Wat geeft het of iemand knap is als hij anderen zijn kennis niet kan bijbrengen?’, heeft Plato gezegd.

Ook zou het het onderwijs ten goede komen als er geen voortdurende uitbreiding van taken is, maar dat het pakket beperkt wordt tot rekenen, taal, biologie, geschiedenis en aardrijkskunde. Wat mij betreft ook muziek en tekenen, zij het dan niet facultatief. Wie een voet of een vogel kan tekenen, kijkt meteen heel anders naar de wereld. Maar dat is het dan, de rest leer je maar thuis of op straat.

Dat de Nederlandse overheid nooit vol op het openbaar onderwijs heeft durven inzetten, heeft uiteindelijk ook rampzalig uitgewerkt. De zogenaamde ‘vrijheid van onderwijs’ klinkt wel erg chic, maar in feite is het vooral de vrijheid geweest van de ouders om hun kinderen helemaal in hun eigen straatje op te voeden. Een slappe overheid moest daardoor, noodgedwongen en decennialang, met alle winden meewaaien.

In plaats van het openbaar onderwijs alsnog op alle mogelijke manieren te stimuleren en het bijzonder onderwijs af te bouwen, heeft een nieuwe wet het juist gemakkelijker gemaakt voor ouders om maar weer eens een eigen schooltje te beginnen. Een volkomen verkeerd signaal dat het niveau van het onderwijs beslist niet ten goede zal komen. Ongetwijfeld zullen er ook ouders tussen zitten die het beste voor hebben met hun kind, maar op die manier zal het voor de overheid moeilijk tot onmogelijk zijn wappie-scholen en andere religieuze extremiteiten te weren.

Ik heb begrepen dat er inmiddels 51 kanshebbers zijn voor het oprichten van een nieuwe school. Het is niet moeilijk om te voorspellen dat een flink deel daarvan kutscholen zullen zijn, waar de ouders een grote mond zullen opzetten als hun kind iets te leren krijgt dat hun niet bevalt. In zo’n systeem zullen ouders ook bepalen met wie je als kind zo ongeveer in de klas komt te zitten, dat is uit onderzoek gebleken. Het resultaat daarvan is het tegendeel van diversiteit. De inspectie staat hier grotendeels machteloos en kan alleen door het strikt volgen van de reglementen zo’n oprichting nog ondermijnen.

En nu maar hopen dat de komma’s in dit stukje op de juiste plek staan.