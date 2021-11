‘De koffie, de salami, mijn oksel; alles rook naar hetzelfde glorieuze niks.’

Het is gebeurd hoor, ik heb de coronacovid. Nou ja, een beetje dan. Ik ben ingeënt, dus dan mag je maar een beetje ziek worden van de overheid. Ik moet zeggen, het valt me niet tegen en het valt me niet mee. Het voelt als een griepje, alleen ben ik zo ongelofelijk moe, moe, moe, alsmede slaperig en duf. Maar geen knallende koppijn, en godzijdank geen pruttelende adem, want dan was ik behoorlijk nerveus geworden. Al met al is het dus een corona Light.

Toch ben ik mopperende, want ik had verdorie dertig procent minder kans op besmetting dan een ongevaccineerde. Niet eerlijk. Ik weet van wie ik het heb: in de klas van mijn jongste kind zijn ineens een handvol gevallen. Kinderen hebben, dat is vragen om elk virus dat de ronde doet. Als de zwarte builenpest weer uitbreekt, is het eerste wat ik doe mijn zoons het huis uit zetten. Toedeledokie, even uitzieken op straat jongens.

Zelf had de kleine geen klachten, maar lieten we hem toch maar even testen: positief. Toen hebben we ook maar even onszelf getest. Iedereen in huize van Luyn bleek verder negatief, behalve natuurlijk weer de Volkskrant-columnist. Had ik maar niet zo lui moeten zijn met mijn Janssen-vaccin. Ik dacht: één keer prikken, dat scheelt toch een hele fietstocht naar de tweede prik. Inmiddels heb ik Janssen het ‘Aldi-vaccin’ horen noemen, en Dave Chappelle noemt ’t het ‘nigger-vaccine’. De cijfers ondersteunen een dergelijk onderscheid niet, dus laten we het houden op domme pech.

Maar nu het interessante gedeelte: Ik. Ruik. Niets.

Ik merkte het voor het eerst na het scheren: ik rook mijn aftershave niet. Neus boven het flesje: niks. Hé, riep ik enthousiast, dit is dat reukverlies waar ik zo veel over gelezen heb! Opgewonden pakte ik mijn potentste eau de toilette (Hour in the wind, by Odeur d’Horreur), spoot het in mijn elleboogholte, nam een diepe snuif: noppes. Kraaiend van de pret rende ik als een bezetene door het huis, ruikend aan dingen waarvan ik wist dat ze toch sterk zouden moeten ruiken. De koffie, de salami, mijn oksel, de vuilnisbak – alles rook naar hetzelfde glorieuze niks.

Nu zijn we een paar dagen verder, en het blijft wonderlijk. Thans drink ik een kop muntthee (althans dat zegt het zakje) en proef ik niets dan warm water. Herstel: warm water heeft nog een geur, dat heeft dit drankje ook niet. Ik wist niet dat warm water een aroma had, maar nu ik ’m niet meer ruik dus wel. Gek hè. Er zijn wel dingen die ik mis: het ontbijt hoort te geuren naar geroosterd brood en koffie. En als je kind pepernoten bakt, dan hoort het huis daarnaar te ruiken.

Zorgwekkender is dat ik een broer heb (hoi Gijs) wiens reukvermogen al een jaar geleden is ontvreemd door corona, en niet meer terugbracht. Geen briefje, geen losgeld, niks. Niemand weet of het ooit terug zal keren. Dat wekt zorgen. Nooit meer de Chanel van mijn vrouw? Lenteregen? Gebakken uienringen? Speaking of which: mijn smaak verandert. Ik heb net ansjovis uit het blikje zitten snaaien. Bremzout, heerlijk. Toen wilde ik iets zoets: het werd een stroopwafel. Die bleek flauw en melig, zo zonder koekluchtje. Waarop ik een lumineus idee kreeg: hap stroopwafel, gevolgd door hap ansjovis. Hemels. Hé, en zou mijn gehoor nu scherper worden?