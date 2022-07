De klassiekemuziekmaagd vreest vooral de medebezoeker

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Ik voel best wel een drempel om naar Thunderdome te gaan. Hoe dien ik mij te gedragen te midden van de gabbers? Word ik aan de deur geweigerd met halflang haar, moet ik de tondeuse over mijn schedel halen? Heb ik wel het juiste trainingspak? Word ik uitgelachen als blijkt dat ik hak-onbekwaam ben (hakken: de traditionele gabberdans)? Zijn oordoppen wel of niet comme il faut? En in hoeverre val ik uit de toon als ik xtc aangeboden krijg en zeg: ‘Vriendelijk bedankt, maar ik moet nog rijden’?

In de media, de wetenschap of in beleidsstukken van de Raad voor Cultuur gaat het nou nooit eens over de drempel die mensen ervaren als ze overwegen om naar een dansfeest, popconcert of linedanceavond te gaan. Gefilosofeer over alles wat het publiek er mogelijk maar van weerhoudt om een concert te bezoeken, is exclusief voorbehouden aan wie iets doet met klassieke muziek. Het verschil met Thunderdome is natuurlijk dat het Nederlandse klassiekemuziekleven mede bestaat dankzij overheidssteun, en in Nederland leeft de gedachte dat waar iedereen aan meebetaalt, voor iedereen moet zijn – behalve de gevangenis dan.

Ik moest eraan denken toen ik naar een artikel van Stephan Sanders in De Groene Amsterdammer werd gelokt met het citaat: ‘Voor een buitenstaander kan een bezoek aan het Concertgebouw vast intimiderend zijn.’ In een serie in samenwerking met het Concertgebouw interviewt Sanders mensen over de vraag hoe de wereld van de klassieke muziek inclusiever kan worden. Nu was voormalig minister van OC&W Jet Bussemaker aan de beurt om te reflecteren op de ‘codes’ in de concertzaal.

Na jaren te hebben geprobeerd om (soms met succes) vrienden en kennissen te introduceren in de klassieke muziek, denk ik wel zo’n beetje te weten hoe die drempel eruitziet. Ja, veel klassiekemuziekmaagden vrezen dat de muziek te ingewikkeld is, te lang duurt of saai is. Maar daar zit niet de grootste angst. De klassiekemuziekmaagden vrezen vooral de medebezoeker.

Ze hebben iets gehoord over etiquette (niet klappen tussen de delen van een stuk), over stil moeten zijn (ja, anders dan op Best Kept Secret houdt bijna iedereen zijn mond, en dat is heel fijn) en stilzitten (niemand bederft je uitzicht door alles met zijn telefoon te filmen). Ze denken ten onrechte dat er een dresscode is (het is geen Sensation White) of dat een kaartje duur is (gratis pauzedrankje). De meeste mensen vallen nu eenmaal niet graag op. Toegegeven: wil je als twintiger een chickie scoren in het Concertgebouw, dan is je poel niet zo groot, tenzij je iemand van de leeftijd van je moeder of oma overweegt.

In het interview met Jet Bussemaker kwamen ook de clichés over ‘Oud-Zuid’ (een wijk in Amsterdam waar de rijke tatta’s wonen) en ‘Ons Soort Mensen’ weer voorbij. Ja, snobs bestaan, maar ze zijn in de minderheid. Hopelijk geldt dat laatste ook voor de mensen die naar Bussemakers man, van Surinaamse afkomst, keken alsof hij een bezienswaardigheid was. Au.

Ook voor het bezoeken van een klassiek concert hoeft niemand een diploma van goed burgerschap te overleggen. Tot zover de drempel.