De kern van Koningsdag is handel, dat is waarmee dit land groot is geworden, of klein is gebleven

Er is geen feest dat onze volksaard zo perfect samenvat als Koningsdag. Ik heb het niet over oud-Hollandse spelletjes op het dorpsplein, waar dan óók nog leuk gestreetdanced wordt, zodat de burgemeester kan zeggen: ‘De gemeente Poldervenen lééft!’ Nee, de kern van Koningsdag is handel, dat is nu eenmaal waarmee dit land groot is geworden, of klein is gebleven, afhankelijk van je perspectief.

Nu moet je voor de Koningsdaghandel wel een bepaald talent hebben – verstand op nul en alles gewoon leuk vinden. Ik ken zulke mensen. Die laten vol trots zien wat ze gekocht hebben: een melkschuimer! Een rijstkoker! En een ontzettend handige mand voor speelgoed!

Ik ben jaloers op dit talent. Zelf word ik altijd overvallen door de dwanggedachte: alles wat mijn huis in komt, moet uiteindelijk weer weg. Waarschijnlijk in zo’n container.

Hè, gezellig. We zijn aangeland bij het punt waar andere mensen het op het een drinken zetten, maar zelfs dat lukt mij niet.