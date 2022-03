De Kemping is dingen doen met mensen die niet zo veel ervaring hebben met dingen doen

‘Wa hedde gij in uw leven gedaan?’

‘Weinig.’

Nog geen tien seconden later draagt Carina, een vrouw van middelbare leeftijd wier werkzame leven een uitgestrekte vlakte is waar nooit iets heeft willen groeien, enkele zinnen voor uit een autobiografische monoloog die ze ooit als amateurtheatermaker opvoerde. Het is ijzingwekkend goed.

Carina is een van de negen protagonisten uit het fijne De Kemping, dat deze week op de Vlaamse zender Eén aan zijn tweede reeks is begonnen. Het eerste seizoen dateert van een jaar geleden: in het voorjaar op Eén, in de zomer op NPO 3. Een tamelijk klassiek format: mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven krijgen voor de camera een tweede kans. In 2021 stampten jongeren een camping uit de grond, ditmaal zijn oudere vastlopers welkom. De meeste van hen komen al jaren niet verder dan interim-contractjes, kunnen zich nauwelijks nog herinneren wat voor dromen ze ooit hadden (en óf ze die ooit hadden) en zitten thuis ‘op ziekenkas’.

Carina in De Kemping. Beeld VRT

Het geheel speelt zich af tegen het decor van een vervallen vakantiehuis op de met onkruid overwoekerde modderkluiten rond Dessel in de Vlaamse Kempen (‘Geen Ibiza, maar het trekt er toch op’), en staat onder leiding van een wonderlijk tweemanschap: werfleider Lex Feyen, een opgewekte kluskoning, en presentator Tijs Vanneste, in Vlaanderen bekend als muzikant en tatoeëerder.

Bij het luisteren naar hun gesprekken in een Kempisch Vlaams dat op sommige momenten meer aanleunt tegen een nog onontdekt Bulgaars dialect dan tegen Algemeen Nederlands gaan de gedachten automatisch terug naar hun Nederlandse tegenhangers Lucia Rijker en Eric van ’t Zelfde. Die trachtten in Dream School (NTR) ‘moeilijke jongeren’ op het spoor richting verbetering te zetten met behulp van gastlessen en eindeloze gesprekken vol diepe ernst.

Het negental waarmee Lex en Tijs in De Kemping aan de gang gaan, wordt een ‘ferme troep’ genoemd. Hetzelfde kan worden gezegd van het terrein dat in twee weken moet worden klaargemaakt voor honderden kampeerders. Dat lijkt onhaalbaar, met negen mensen die door hun verleden steeds opnieuw worden teruggeworpen, die worden uitgelachen omdat ze nooit eens iets volhouden, of die zichzelf omschrijven als ‘langzaam in dingen doen’.

Dat laatste geldt voor Daniël, een bescheiden, ontroerende jongen die zichzelf sinds zijn puberteit almaar meer is gaan afzonderen, uit angst andere mensen te veel met zichzelf en zijn eigenaardigheden te belasten. Hij is het zo erg verleerd hardop met andere mensen te spreken, dat hij, eenmaal aan de slag op het campingterrein, over zijn woorden struikelt. In al zijn ongerichte motivatie om te laten zien dat hij heus ook wel rap kan zijn in ‘dingen doen’, haalt hij zijn vingers open aan een scherpe rand.

Het bloed spuit eruit.

Lex: ‘Da’s prijs. Da’s naaien.’

En door. Het is tijd om dingen te doen.