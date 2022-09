De kat van Thomas was van het dak gewaaid, maar uiteindelijk kwam alles op z’n pootjes terecht

Jacky de poes is van het dak gewaaid. We hadden zitten pimpelen op het dakterras en besloten daar te slapen. Midden in de nacht werden we wakker van rukwinden, verhozen onszelf naar ons echte bed in onze echte slaapkamer en sliepen de slaap der onschuldigen.

De volgende ochtend, toen mijn vrouw de deur uit stapte, riep ze dat de poes buiten was. Hup Jacky, naar binnen. Met mijn slaperige kop registreerde ik dat Jacky wel héél langzaam de trap op klom. En wat had dat vieze beest nou weer in haar bek? Bloed, bleek, en stukjes vlees en bot. Mijn interne alarmcentrale ging af, en oh poezie poezie kom eens hier ach beestje toch, maar ze reageerde nauwelijks. Ik belde de dierenarts: ‘Sorry, we zitten vol, er zijn vannacht allemaal poezen uit ramen gewaaid.’ Ik belde dierenarts nummer twee: ‘Helaas, we zitten met allemaal poezen die van daken af zijn gevallen.’

Blijkbaar was die nacht elke kat in de stad weggewaaid.

Dierenarts nummer vijf zei: ‘We zitten vol, maar jeetje, kom maar gewoon, we zien wel hoe we haar erin passen.’ Die mensen heb je dus ook. Als u op het nieuws weer eens nare mensen nare dingen ziet doen, denk daar dan maar aan.

De dierenarts spalkte, verbond, ontsmette, stabiliseerde en maakte foto’s, ondanks dat ze dit met nog tien poezen moest doen. Ze vertelde dat Jacky naar het ziekenhuis moest om haar kopje te reconstrueren. Dat ik rekening moest houden met flinke kosten.

‘Maar natuurlijk dokter, alles voor Jacky, geld geen bezwaar.’

‘Oh gelukkig, nou, reken vijf- à zesduizend euro.’

…

‘Hallo?’

‘Ja, sorry, ik was even weg. U zei?’

‘Ik vroeg of u Jacky verzekerd had.’

‘Haha, nee, haha, wie verzekert er nou zijn kat?’

Onderweg naar het dierenziekenhuis belde ik mijn vrouw, want het i-woord moest toch even genoemd worden. Maar nee, inslapen konden we aan de kinderen niet verkopen. En bovendien: wie had het dakluik en de ramen opengelaten? Niet Jacky.

Terwijl ik het gaspedaal steeds dieper induwde, besloot ik dat ik voor zes- fucking duizend fucking euro wel een bionische poes mocht verwachten, die kon koken en de vuilniszakken buiten kon zetten.

In het poezenziekenhuis zei de intake-mevrouw van sorry, we hebben het érg druk met neergestorte poezen, het kan zijn dat Jacky een paar nachtjes moet overnachten voor we kunnen opereren. Kosten: ongeveer zevenhonderd euro per nacht. Maar misschien is het bij uw eigen dierenarts goedkoper, voegde ze haastig toe toen ze zag wat er allemaal met mijn gezicht gebeurde op dat moment.

De dierenarts zei: ‘Tuurlijk joh, breng Jacky maar, dan houden we haar hier stabiel. Nee, kost niks, we zijn er toch met al die kapotte huisdieren.’

In mijn gedachten smeedde ik een medaille voor deze vrouw.

Zo ging het een paar dagen door: ik bracht Jacky naar het ziekenhuis, de mensen daar vonden dat ze te druk waren, en ik bracht haar weer terug naar de dierenarts, die het daadwerkelijk te druk had maar gewoon een held was. Totdat ze zei: ‘Weet je wat, Jacky ademt normaal, eet weer, loopt weer, geeft weer kopjes – wat zouden we haar opereren?’

Het gaat goed met haar. Ze is wat schuwer geworden, maar daar staat tegenover dat we genoeg geld hebben om haar elke avond met kwaliteitsvoer naar binnen te lokken.