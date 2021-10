De Kamerleden van nu zijn de lobbyisten van morgen. Wat doet dat met hen?

Oud-leden van de Tweede Kamer doen het niet snel goed. Hun zoektocht naar ander werk ­levert vrijwel per definitie kritiek op. Zoals VVD’er Fred Teeven het zegt: ‘Het is pas goed als je de hele dag op het strand gaat lopen.’

Daar heeft Teeven best een punt, maar toch verdient het carrièreperspectief van oud-politici niet minder maar méér debat. Teeven is, na zijn avontuur als buschauffeur, nu lobbyist bij Meines Holla & Partners, het toonaangevende lobbykantoor dat ook voormalig CDA-minister Ben Bot en ex-D66-Kamerlid Bert Bakker in huis heeft. En hij is bepaald de enige niet, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant: van de Kamer­leden en bewindslieden die sinds 2012 vertrokken, kreeg bijna een op de drie een lobbyfunctie bij een lobbykantoor, een bedrijf of een brancheorganisatie. In die hoedanigheid bivakkeren ze nog steeds op en rond het Binnenhof, maar nu in de schaduw, pogend het doen en laten van hun opvolgers te beïnvloeden.

Na zijn politieke carrière werkte Fred Teeven als buschauffeur. Inmiddels is hij lobbyist bij lobbykantoor Meines Holla & Partners. Beeld Remko de Waal / ANP

Wie het verkeer in de Haagse draaideur probeert te volgen, wordt al snel duizelig. De betrokken oud-politici wuiven het probleem graag weg: wat is er mis met lobbyen? In principe inderdaad weinig, maar wel als het niet transparant is wie er toegang hebben tot de macht en met welke middelen zij zich die toegang ­verschaffen. Wie het geld heeft om een invloedrijk oud-politicus voor z’n karretje te spannen, krijgt directe toegang tot de huidige lichting politici.

Omdat in Nederland ook vrijwel niets is vast­gelegd over hoe de betrokkenen zich dienen te gedragen, ontstaat een schimmig circuit waarin belangenverstrengeling een dagelijks risico is. Bovendien: de volksvertegenwoordigers van nu zijn de lobbyisten van morgen. Wat doet dat met hun standpunten in de Kamer?

Lobbyen is een essentieel onderdeel van een volwassen democratie. Maar het is wel van belang dat de toegang tot de macht niet uit het lood raakt. Dat is in Nederland al jarenlang wel het geval en alle serieuze initiatieven om daar iets aan te doen met betere regels en meer transparantie zijn gesneuveld.

Desinteresse en eigenbelang hebben de Tweede ­Kamer op dit punt in de greep. Welk Kamerlid durft het eigen perspectief op een lucratieve lobbycarrière te verkleinen met een nieuwe poging om de draaideur wat af te remmen?