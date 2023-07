Caroline van der Plas zegt niet beschikbaar te zijn voor het premierschap. Een uitstekend idee, denkt lezer Nico Teekens uit Zuidhorn. Dat zouden meer lijsttrekkers moeten doen. Beeld Remko de Waal / ANP

Onheilspellend

Als zeer bezorgde lezer volg ik alle onheilspellende berichten over de biodiversiteits- en klimaatcrisis. Wat ik heel erg mis is perspectief. Ik las vol interesse jullie artikelen over eenmansacties van particulieren die het roer omgooien en op een andere manier graan gaan verbouwen. Maar ik wil niet meer weten wat wij als burger kunnen doen; dat stadium zijn we voorbij. Wat doet NASA precies, behalve in kaart brengen dat het niet goed gaat? Ik hoef niet te weten dat de Verenigde Staten weer miljarden uittrekken, ik wil weten waar dat geld naartoe gaat. Wat is er nog mogelijk? En hoe groot is de kans dat dat zal slagen? En waar blijven de persconferenties over deze urgente existentiële bedreiging?

Lonneke van Nimwegen, Rotterdam

Bescherming

Volgens experts moeten reisorganisaties meer doen om toeristen te beschermen bij klimaatrampen. Of wordt het tijd om meer te doen om het klimaat te beschermen tegen de ­toeristen?

Petra Boekestein, Rotterdam

Vulgair dansen

Op het Zomercarnaval in Rotterdam is een verbod op vulgair dansen. Wat is dat precies vulgair? De Dikke Van Dale geeft als uitleg: ordinair, grof, plat. Ordinair dansen, grof dansen, plat dansen – allemaal verboden. Maar hoe denkt men dit te handhaven?

Het is weer kenmerkend Nederlands om alles met regeltjes te omgeven en het plezier dood te slaan. Je kunt, met of ­zonder kinderen, ook wegblijven. ­Gezellig met een kopje thee rond het harmonium met een biscuitje dan maar?

Ilona Dekker, Nieuwegein

Premier Van der Plas

Geen premierschap voor Van der Plas, wat een uitstekend idee. Niet omdat ik haar politiek wel of niet steun, maar omdat ik die gedachte zo waardeer. Ik zou willen dat elke volksvertegenwoordiger die op de kieslijst staat, inclusief en vooral de lijsttrekker, bindend verklaart niet ­beschikbaar te zijn voor welke plek dan ook op een ministerie.

Het is broodnodig dat de Tweede Kamer krachtiger wordt in haar positie. Zij is toch de hoogste macht in de demo­cratie, of heb ik iets gemist? De Tweede Kamer heerst en besteedt het dagelijks bestuur uit aan het kabinet, dat elk ­moment ter verantwoording kan ­worden geroepen met vragen – waarbij een gebrek aan transparantie van het kabinet geen optie is. Maar het lijkt er al zolang op dat de Kamer linksom en rechtsom gepiepeld wordt door de ­regering.

De verplaatsing na de verkiezingen van verkozen volksvertegenwoordigers naar het kabinet ervaar ik als kiezers­bedrog. Wanneer de politici die op de kieslijst staan niet meer zullen toetreden tot het kabinet, zou dit zorgen voor een kwalitatief betere en sterkere populatie van de Tweede Kamer. Dáár zie ik graag de beste politici.

Nico Teekens, Zuidhorn

Beeldschoon

In het stuk van Pablo Cabenda naar aanleiding van het overlijden van Sinead O’Connor (Ten Eerste, 27/7), heeft hij het over haar ‘grote bambiogen’ en noemt hij haar ‘een beeldschoon meisje’. Waarom gaat het bij een vrouw vaak over haar ­uiterlijk en wordt dit bij een man niet ­genoemd, ook al is het een beeldschone man?

Sylvia van Steijn, Eindhoven

Marktwerking

Het etiket ‘neoliberalisme’ zou zijn ­verworden tot een zeer gemakzuchtig verwijt. Wat meneer ­Teulings vergeet te vermelden, is dat de marktwerking, ­ofwel het neoliberalisme, prima werkt voor mensen die twee keer modaal ­verdienen en daarboven. Helaas heeft de overheid ongeveer de laatste 12 jaar te veel aan de markt over­gelaten, met ­desastreuze gevolgen voor iedereen met een modaal inkomen en daaronder.

Paul van Rootselaar, Soest

Mensonterend

Het kabinet is gevallen over het onderwerp asiel. Waarschijnlijk wordt dit een thema bij de komende verkiezingen, waar de zogenaamde migratiedeal met Tunesië ook wel weer aan bod zal komen.

Gelet op wat we nu zien aan mens­onterende praktijken in Tunesië ten ­opzichte van vluchtelingen en ontheemden, is het beter in het vervolg te spreken van de deportatie-overeenkomst tussen Europese Unie en Tunesië. Met Rutte’s VVD als ‘deal­maker’ voorop, die ten ­koste van de zwaksten in de wereld de elementaire principes van de rechtsstaat, vanwege electoraal gewin, ­verkwanselt.

Bert Schriever, Den Haag

Uranium

‘Niger is voor de Verenigde Staten en Frankrijk erg belangrijk in de strijd tegen het jihadisme in de regio’. ­Helaas blijft onvermeld wat de ­diepere oorzaak van het Franse belang is, namelijk: de Franse nucleaire energie­voor­ziening is voor ongeveer eenderde afhankelijk van uranium afkomstig uit Niger.

Deze goedkope uraniumvoorziening werd mede mogelijk gemaakt door een decennialange neokoloniale relatie ­(beter gezegd: uitbuiting). En die relatie was op zijn beurt weer een uitstekende voedingsbodem voor het huidige jihadisme. Kortom: de diepere oorzaak van dit jihadisme moet eerder in Parijs dan in Niger worden gezocht.

Helmut Saatkamp, Renkum

Signaal

Bij KPMG volstaat bij sommige accountants die zich schuldig maakten aan ­examenfraude een ‘normoverdragend gesprek’. De Hoge Raad geeft een Haagse rechter die ­rechters in het proces over vliegramp MH17 probeerde te beïnvloeden, een zaak waar ze niets mee te maken had, een schriftelijke berisping.

Bij rechters moet je ervan op aankunnen dat zij hun ambt eerlijk en onpartijdig uitoefenen. Bij accountants mag je er op rekenen dat ze zich laten leiden door beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en vertrouwelijkheid. Ze dienen het publieke belang. Ons ­belang.

De Haagse rechter en de accountants van de KPMG ondermijnden het gezag en de integriteit van hun beroepsgroep. Ze overtraden kernwaarden met voeten. De rechter krijgt daarvoor de lichtste disciplinaire straf. Bij de accountants blijft het bij een stevig gesprek. Geen straf.

De rechter stapte inmiddels uit zichzelf op. Ze geeft daarmee een niet mis te verstaan ­signaal af. De Hoge Raad en de KPMG, die oordeelden over leden van het eigen ­netwerk, zijn de spreekwoordelijke ­slagers die hun ‘eigen vlees’ keurden. Welk signaal geven zij af?

Hans Dammingh, Hoevelaken

Heimwee

Ik las zoeven het stukje over Asen Pasov, de Bulgaarse accordeonist die we zijn gaan missen sinds zijn vertrek afgelopen voorjaar.

Het verhaal heeft inmiddels een ­vervolg gekregen: Asen is weer teruggekeerd want hij was ons ook gaan missen en kreeg enorme heimwee. Sinds kort zit hij weer accordeon te spelen op z’n vertrouwde plek bij de Lidl.

Wim Brussel, Arnhem

Krokodillentranen

Burgemeester Mark Buijs kan wel ­kro­kodillentranen blijven huilen over het asielbeleid van ‘zijn VVD’, maar hij kan ook bij die club ­wegopen.

Fret Koek, Roelofarendsveen

Meta-Barbie

Uw recensent Robert van Gijssel geeft in zijn bespreking van de soundtrack van de film Barbie terecht aan dat die vol ironie en meester­lijke persiflage zit. Maar ik vrees dat hij over het hoofd ziet, dat niet alleen het patriarchaat in de film op de hak wordt genomen. Dat geldt evenzeer voor de diverse generaties feministen die zich driftig hebben gemaakt over de iconische pop. Het begin van de film, met die vernielzuchtige ­kleine meisjes, is op zichzelf al de moeite waard.

Dus onder de ironie aan de ­oppervlakte zit nog een diepere laag, die ook de moeite waard is voor de anti-­feminist. Vergeet ook het onbeholpen acteren van de hoofdrolspelers niet. Dat geeft een extra dimensie aan de persiflages. Het is alsof de regisseur iemand achter de acteur neerzet met een bord: Dit is een persiflage. Dat is leuk. Dus je moet lachen. Maar waar lach je eigenlijk om?

Joe Kooijman, Vancouver

Mirthe van Doornik

Wat een verbijsterend mooi interview met Mirthe van Doornik. Hoewel Van Doornik nogal in een andere wereld verkeert dan ondergetekende, is vrijwel alles wat zij zegt mij uit het hart gegrepen. Inderdaad: een ander echt begrijpen kun je vergeten, maar met sommige mensen lijk je in elk geval ver te kunnen komen door een soort ­gezamenlijke existentiële onderstroom. Zeker als het allemaal zo direct, helder en gretig wordt geformuleerd.

Wat een krachtige stimulans is deze vrouw. Ik zeg: leve de redactie voor weer zo’n prachtig verhaal en Mirthe van Doornik op een mooi gestoffeerd schild hijsen graag!

Joost de Vries, Apeldoorn

Dad-vibes

Naar aanleiding van de column ‘Timmermans moet op zijn woorden letten, ­anders zitten we straks met Abou’, graag een vertaling van de volgende woorden: Swag, BAM! Yolo, Boss ladies, GenZ en Dad-vibe.

Het moet niet gekker worden.

Peter van der Horst, Zoetermeer

Tamtam

Nederlandse onderzoekers hebben ­ernstige kwetsbaarheden ontdekt in het radiocommunicatiesysteem waar Nederlandse hulpdiensten op vertrouwen. Maar problemen zijn er al sinds de start van de invoering van het systeem in 1985 – gevolgd door verschillende reorganisaties van politie, brandweer, en nog dertien andere hulpverleningsdiensten in 1993, 2010 én 2013.

Na de wijziging van de Brandweerwet in 1985, de opmaat van het C2000-­project, richtte het ministerie van Binnenlandse Zaken vanuit verschillende disciplines regionale werkgroepen in. Ik nam destijds als officier van de brandweer deel aan de werkgroep Noord-Holland.

In 2003, drie jaar nádat het project af had moeten zijn, werd een aanzienlijke kostenoverschrijding en vertraging van de invoering bekendgemaakt. Het lukte de verschillende leveranciers niet om binnen het budget te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Ook de landelijke praktijkproeven gaven toen al niet het gewenste resultaat.

Tot op de dag van vandaag, in 2023, is het C2000-systeem nog steeds geen ­betrouwbaar systeem. Beter, sneller en efficiënter was het adagium tijdens het gehele project. Maar automatisering binnen de overheid betekent in mijn ervaring: meer geld, uitstel van oplevering, nader onderzoek, nog meer geld, en nog meer uitstel van oplevering en de inwerkingtreding.

Er zitten grenzen aan tekentafeltheorieën, in vergelijking met een praktische invulling op basis van empirische vaststelling. Tot overmaat van ramp zegt een woordvoerder van Politie Nederland donderdag in het NOS journaal dat de politiemensen op straat ‘hun verwachtingen van het functioneren van het systeem dienen bij te stellen’. Terug te stellen naar wat? Naar de tijd van de tamtam?

Theo van Gemert, onafhankelijk ­oud-commandant bij de brandweer, Gemert