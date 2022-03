De jurk is strak, heel kort, en gemaakt van materiaal dat eruitziet als elastisch drukverband uit de paardensport

Omdat de jaren negentig inmiddels gelden als een fijne tijd waarnaar je kunt terugverlangen, is nu ook de strakke jurk terug. En dan bedoel ik écht strak, heel kort, en gemaakt van materiaal dat eruitziet als elastisch drukverband uit de paardensport.

In een artikel over deze jurk las ik een dieperliggende reden voor de comeback van deze jurk: na twee jaar joggingpak/zoommeeting moeten we dit zien als een keiharde tegenbeweging. Hier ben ik! En dat er oorlog is, draagt misschien ook bij aan de populariteit – het is typisch een jurk waarmee je kunt vulkaandansen. Daarnaast denk ik dat het verbandachtige van de jurk iets wil uitdrukken over pijn die van binnen zit. Een beetje zoals een huilend kind dat een pleister wil, ook al is er geen bloed.

Zoals wel meer bevrijde kledingstijlen, ziet deze er vooral heel ongemakkelijk uit. Bukken lijkt mij geen goed idee in deze jurk. Je moet glimlachen en rechtop blijven staan.