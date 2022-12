De juiste woorden kunnen veel goedmaken, heeft Rutte dan toch bewezen

Het excuus voor de slavernij is een daverend succes voor de actievoerders die er zolang op aandrongen. In de nationale bewustwording over deze zwarte bladzijde is het een belangrijke stap.

Mark Rutte moet zich de afgelopen weken hebben gevoeld als de organisator van een surpriseparty die het plan niet geheim wist te houden, en vervolgens werd overladen met de hoon van genodigden die het allemaal maar een stom idee vonden. Dat hij het ondanks alle kritiek onverstoorbaar doorzette werd hem al helemaal niet in dank afgenomen.

Toch kan de conclusie niet anders zijn dan dat hij er goed aan deed. De juiste woorden kunnen veel goedmaken, is maar weer eens bewezen. Zijn excuses voor het Nederlandse slavernijverleden zijn inmiddels door veruit de meeste ontvangers in dank aanvaard, en er is een prima fundament gelegd om van Keti Koti komend jaar voor het eerst een herdenkingsdag te maken die breder leeft dan alleen in de Afro-Surinaamse en Afro-Caribische gemeenschappen.

Rutte zelf staat in veel opzichten model voor de ontwikkeling die veel Nederlanders in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Nog niet zo lang geleden betoogde hij vol vuur dat hij geen enkele reden zag om namens de staat excuses te maken, zoals hij ook lange tijd verre bleef van het debat over Zwarte Piet: ‘Die is nu eenmaal zwart.’ Mede doordat in het onderwijs nauwelijks aandacht was voor het leed dat de slavernij heeft aangericht, deelden veel Nederlanders aanvankelijk die argeloosheid.

Zonder de illusie dat iedereen is overtuigd, is de kentering toch zichtbaar. ‘Hoe Nederland 600 duizend mensen verhandelde’ is al enige tijd een prominent onderdeel van de geschiedenislessen op middelbare scholen, waarin de Gouden Eeuw allang niet meer alleen een tijd van ongebreidelde handel en voorspoed is. Jongere generaties krijgen een veel completer beeld mee dan de 40-plussers.

Het excuusdebat zelf speelt daarbij ook een belangrijke rol, door alle aandacht voor het verleden die het oproept. Het percentage Nederlanders dat de rol van de staat in het slavernijverleden ‘ernstig’ noemt, steeg dit jaar van 56 naar 63 procent, stelde I&O Research eerder dit najaar vast. In dat licht kunnen de excuses worden gezien als een formidabel succes voor de actievoerders die er zolang om hebben gevraagd, en daarmee als een eindpunt van het proces.

Zelf zien de ontvangers het liever als een beginpunt. Of als een komma, zoals Rutte zelf zei. Want excuses kunnen niet zonder consequenties blijven. Begrijpelijkerwijs blijven kabinet en Kamer ver weg bij de suggestie die hier en daar wordt gedaan dat er op individueel niveau herstelbetalingen moeten worden gedaan. De implicaties van dat idee zijn immers nauwelijks te overzien.

Aan de verdere bewustwording over het slavernijverleden en de gevolgen daarvan voor achterstanden en racisme, kan de overheid intussen wél veel bijdragen. De aanstaande prominente rol van de koning op Keti Koti, het nieuwe monument voor slavenleider Tula op Curaçao en het al eerder aangekondigde eerherstel voor schrijver en activist Anton de Kom, zijn prima aanzetten.