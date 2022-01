De jongste antifascisten rennen al twee weken wild door mijn stad

Een keurige demonstratie en ineens gaat er een zwerm vandoor, schreeuwend en met rode vlaggen: ‘Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!’ Ze trekken hoodies over hoofden maar zeggen ook behulpzaam ‘voorzichtig hier’, zodat ik niet struikel.

Zo vliegen we drie kwartier door de binnenstad van Utrecht, links-rechts-links rennend, zij soepel als een zwerm spreeuwen. Rond huizenblokken, pas op daar is politie, wegwezen. Hier zijn de antifascisten!

Op het Neude staan dan alleen nog wat nette mensen die met de bekende middelen hun ‘stem laten horen’, zoals dat heet namens de goede bedoelingen. De trouwe dames van middelbare leeftijd en goede komaf, de politieke jongerenpartijen, er is een spandoek met de tekst ‘Utrecht tegen fascisme’ en een spoken word-dichter voor dat randje ‘urban’ (maar niet té).

Jerry Goossens van het Algemeen Dagblad leest daar zijn column voor over de Prinsenvlag die een week geleden tijdens een coronaprotest door Utrecht is gedragen: oranje-blanje-bleu, de vlag van de NSB. Ze liepen ermee over de Maliebaan, waar op ooit op nummer 35 Anton Mussert in het hoofdkwartier van de NSB zetelde. ‘Een hondsbrutale provocatie’, zegt Goossens.

Die vlag was meegezeuld door een handvol kansloze rechts-extremisten van de Nederlandse Volks-Unie, of Voorpost. Toch, vindt Jerry Goossens zoals velen hier, heeft Utrecht vanwege de geschiedenis van de Maliebaan ‘meer nog dan andere steden de historische plicht om zich tegen het gajes te keren’.

Lokale politici van onder meer GroenLinks, D66 en PvdA vinden dat ook en twitteren steunbetuigingen aan de verontruste Utrechters die de demonstratie op poten zetten. De PvdA-fractievoorzitter daagt andere partijen uit ook stelling te nemen. Maar de PVV, zo bericht De Telegraaf, vindt dat hier ‘selectief geshopt’ wordt in verontwaardiging. En Stadsbelang moppert: ‘Kijk ons eens voor en tegen zijn. Zo onderscheid je jezelf van de ander.’

Antifascist. Beeld Margriet Oostveen

Dat verwijt van superieure aandachttrekkerij kregen de antifascisten ook zo vaak. Bijvoorbeeld toen ze de rechts-extremisten in de coronademonstratie van vorige week probeerden tegen te houden, wat leidde tot een kortdurende knokpartij, die door de politie is beëindigd.

Maar vandaag zijn de antifascisten tot uit Didam teruggekeerd na een oproep op Facebook, omdat extreem-rechts opnieuw tussen de demonstranten door Utrecht zou lopen. Jonger en ijveriger dan ooit lijken ze. Enkelen lopen wijdbeens in jurken en maken achter de Dom enthousiast foto’s van het straatnaambordje ‘Trans’.

Maar deze keer zorgt de politie dat een klein coronaprotest met wat extreemrechtse types op het Vredenburg onbereikbaar blijft. Zo komen de antifascisten bij het Neude, tot ze gaan rennen. Maar waarheen?

De zwerm kalmeert uiteindelijk in park Lepelenburg op de hoek van de Maliebaan. Daar grijpt een jongen met lang haar een megafoon: ‘Ik wil jullie toch heel erg bedanken dat jullie inzagen dat daar op het Neude staan niet genoeg was. En dat je iets moet dóén en moet ópstaan tegen fascisme!’

Al was het maar wild rondrennen, na je treinrit vanuit Didam. Gejuich en geklap. ‘Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!’

Een meisje neemt de megafoon over en roept met studentendictie: ‘De neoliberale partijen proberen een antifascistische demonstratie te organiseren zonder Antifa! Zonder mensen die al tientallen jaren ditzelfde werk doen!’

‘BOEOEOEOE!’ schreeuwt iedereen.

Dan de jongen weer, woedend nu: ‘Als één ding duidelijk is vandaag, dan is het dat er geen solidariteit wordt getoond met de anarchisten! Maar godverdomme, anarchisten zijn het die het hardst tegen fascisme strijden!’

Anarchisten die solidariteit eisen, hier moet ik toch even over nadenken. De jongen schreeuwt intussen nog wat over DIE LIBERALE KUTPROTESTEN VAN GROENLINKS EN PVDA! FOK DIE SHIT!’

Je kunt erom lachen. Maar aan de andere kant: de Tweede Kamer had er dinsdag na jaren slalommen rond Geert Wilders dan eindelijk genoeg van. Maar de Kamer kon er geen eind aan maken.

En gisteren liep de zaak opnieuw uit de hand, toen Wilders-epigoon en Kamerlid Gideon van Meijeren (FvD) Nederland midden in het parlement opriep om de wettelijke coronaregels te overtreden. Wat toch moest kunnen, vond de PVV.

Opnieuw kwamen de nette mensen er niet uit. Wanneer eigenlijk wel? Fok die shit.