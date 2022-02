Een jongen en een meisje waren met elkaar in gesprek, en de jongen merkte op dat hij het helemaal niet erg vond als mensen ‘shy’ waren. Het meisje verstond dat als ‘saai’, en vond dat je mensen zo niet mocht noemen, want niemand was saai – als je ze tenminste echt leerde kennen. Dat was de jongen niet met haar eens, sommige mensen waren nu eenmaal shy en daar was niets mis mee. Hij had bijvoorbeeld het vermoeden dat het meisje zelf shy was, en dat vond hij – nogmaals – helemaal niet erg.

Het duurde nog een paar zinnen langer voordat ze door kregen wat er aan de hand was. Daarna konden ze het weer met elkaar eens zijn. Het meisje gaf toe inderdaad shy te zijn, ‘al ben ik soms ook gewoon te lui om mezelf voor te stellen’.

Ik vond dit een verfrissende manier om tegen verlegenheid aan te kijken.