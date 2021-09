Voor een festivaltent wachtte ik zaterdagavond op Marcel van Roosmalen – we zouden er praten en voorlezen over sport en literatuur. Ooit waren we dikke vrienden, maar we hadden elkaar al twintig jaar niet gezien. Intussen is Marcel erg bekend van zijn columns voor NRC, Radio 1, Studio Voetbal en De Oranjezomer. Extra indruk maakten zijn optredens als pratende plant in tv-programma De Vooravond.

Bij het tijdschrift HP/De Tijd golden we ooit als jonge, brutale honden. Het leek de hoofdredactie goed om ons een groot verhaal te laten schrijven over Emily Bremers, de toenmalige vriendin van Willem-Alexander. Het zou een superleuk verhaal worden, zeiden ze. Turboleuk. Ze moesten nu al lachen.

Het probleem was alleen: de jonge honden voelden zich niet zo lekker. Ze waren een beetje overspannen. Marcel schreef ’s nachts en was al een jaar niet meer aan slapen toegekomen, ik had de bohemien uitgehangen en was ten prooi aan paniek. Er zat niks meer in het vat, laat staan iets leuks.

De reis naar Brasschaat, waar we vader Bremers een verrassingsbezoek zouden brengen, was vol hindernissen. Tijdens de wandeling naar de villa zaten we af en toe onder een boom, omdat ik even moest hyperventileren of omdat Marcel een beetje duizelig was. Eenmaal voor de villa vroeg ik: heb jij zin om aan te bellen? Nee, zei hij. Jij? Nee, zei ik. Ik durf niet zo goed. Waarna we onverrichter zaken huiswaarts keerden.

Het leuk moeten zijn drukte zwaar. Telkens als we een paar alinea’s af hadden, lazen we die voor aan de telefoon – of de ander wel hard genoeg moest lachen. In een van die alinea’s had Marcel geschreven: ‘Vader Bremers marcheerde met een jachtgeweer op de schouder door de villa.’ Ik zei: dat is niet waar, dat kun je niet maken! In de definitieve versie had hij van het jachtgeweer daarom een bezemsteel gemaakt.

In een boze brief aan de hoofdredacteur schreef Marc van der Linden van Weekend, die we ook hadden geïnterviewd: ‘De heren stelden geen enkele vraag. Ze hadden alleen belangstelling voor de wijn.’ Over mijn passage ‘logisch dat vader Bremers wordt verdacht van belastingontduiking, want al zijn broers is hetzelfde gebeurd’, hield dhr. Bremers het in zijn klachtenbrief kort: ‘Ik heb helemaal geen broers.’

Volgens de hoofdredacteur was ons verhaal ‘het slechtste dat ooit in het tijdschrift was afgedrukt’ – hij gaf ons beiden een gele kaart.

Een paar minuten voor ons optreden zaterdag kwam Marcel aan op het station, zonder te weten waar hij naartoe moest. Het maakte de organisatie erg nerveus. Een paar minuten na aanvang kwam hij aangesjokt zoals ik hem twintig jaar geleden voor het laatst had gezien: haar in de war, veters los, vlek op mouw, verkeerde boeken bij zich; een baken van rust en nonchalance te midden van wolken zelfgecreëerde paniek.

Kom, zei ik. Naar binnen. Ik had ontzettend veel zin om eindelijk weer eens iets samen hartstochtelijk te verknallen.