De Januskop van Volt is niet bestand tegen ijs en vuur

Een duo van ijs en vuur, als voortrekkers van de partij. Ideale schoonzoon en furie zonder vrees, controle en emotie, kalmte en turbulentie. Wie de een te koel vindt, kan zich warmen aan de ander, en omgekeerd.

Volt had het goed voor elkaar, met Laurens Dassen en Nilüfer Gündoğan in de Tweede Kamer. Een Januskop als partijprofiel, gedeelde opvattingen in wisselende gedaante. Het versterkte het beeld van een partij waar allerlei volk zich thuis kan voelen. Al zal iedereen die ooit naar een Volt-bijeenkomst ging, beamen dat er meer ideale schoonzonen en -dochters dan furies rondlopen.

Geregeld zocht ik Volt op, ook voordat de partij zich voor de Tweede Kamer meldde. Je ervoer er iets van politiek in een oorspronkelijke vorm: overwegend jonge mensen die, niet belast door het verleden, enthousiast en met open vizier hun idealen nastreefden. De naïviteit waarmee dat gepaard ging, leek juist een troef; Volt wilde niets weten van Haagse spelletjes.

Laurens Dassen (rechts) met zijn advocaten.

Dinsdagmiddag in zaal A1 van de Amsterdamse rechtbank verloor Volt zijn onschuld. Een tragedie van onmacht en onnozelheid openbaarde zich, hoewel alle betrokkenen – inclusief de rechter – zich haastten te zeggen dat zo’n interne strijd geen pas geeft nu Rusland oorlog voert.

Kamerlid Gündoğan, door de partij vanwege grensoverschrijdend gedrag eerst geschorst en vervolgens uit de fractie gezet, had Geert-Jan Knoops in de arm genomen om die beschuldiging onklaar te maken. Zo’n klus kun je aan hem overlaten. Sterke vrouwen als Gündoğan – hij noemde haar in één adem met Caroline van der Plas, Khadija Arib en Neelie Kroes – hadden het niet gemakkelijk in de politiek: dit was een politieke afrekening. Dat er bij Volt dertien anonieme klachten waren ontvangen waaronder één, zoveel werd duidelijk, van collega-Kamerlid Marieke Koekoek, zei hem niks. ‘We weten niets, dit kan allemaal verzonnen zijn.’

Bing, het bureau dat door Volt is gevraagd onderzoek te doen, is onbetrouwbaar, vond Knoops. Daarom wilde Gündoğan niet meewerken aan het onderzoek. Knoops had een Nijmeegse hoogleraar bestuurskunde meegenomen, Michiel S. de Vries. Die liet geen spaan heel van Bing. Hij herinnerde eraan dat het bureau in een ver verleden tweemaal was veroordeeld wegens ondeugdelijk onderzoek. ‘Bing is een zedenmeester die bepaalt wat wel en niet kan’, zei De Vries toen ik hem tijdens een schorsing sprak. ‘Ze hebben de neiging de opdrachtgever tevreden te willen stellen, met hardere conclusies dan het onderzoek rechtvaardigt.’ De affaire ging hem wel aan het hart, De Vries had zelf Volt gestemd.

Knoops pelde alles af tot een vriendendienst die in een arbeidsconflict uitmondde. Gündoğan was tijdens de campagne geholpen door een jonge vrijwilliger, die ze beloonde met een baan als medewerker. Later was ze zo ontevreden over diens werk, dat ze geen contractverlenging wilde. Hoe gezellig ze het eerst samen hadden, wilde Knoops aantonen door uit Whatsapp-verkeer te citeren waarin Gündoğan een valse nicht werd genoemd en het ook ging over een strakke maagdelijke poes. Als de medewerker vroeg of iets ‘te aandachtshoerig’ was, antwoordde Gündoğan: ‘Sletje, gewoon doen.’ Een andere medewerker noemde haar ‘een gay mum’, een ‘iconic queen die gay slang begrijpt’. Dit alles blijkbaar geciteerd om de enige niet-anonieme melder in een kwaad daglicht te plaatsen.

Rachelle Mourits, advocaat van Volt, constateerde dat er van de kant van Gündoğan wel heel weinig aandacht was voor de slachtoffers, terwijl het grensoverschrijdend gedrag structureel van aard was. Ze noemde handtastelijkheden, driemaal een tik op de billen, seksuele avances, alcoholmisbruik en verbale agressie.

‘Volt heeft me rechteloos gemaakt, ik ben voor altijd getekend’, vond Gündoğan, toen ze zelf wat mocht zeggen. Dassen zag het heel anders: ‘We hadden al langer signalen. Ik schaam me dat mensen binnen Volt zich zo onveilig hebben gevoeld.’

Na afloop deed Dassen er met een strak, bleek gezicht het zwijgen toe. Terwijl een geëmotioneerde Gündoğan zei dat ze bij grensoverschrijdend gedrag dacht aan ‘een vrouw die foto’s van haar flamoes’ rondstuurt. ‘Ik wil mijn naam zuiveren.’

Intussen waren de partij-idealen, waartoe ook een veilige werkomgeving behoort, teruggebracht tot de vraag of Volt volgens de statuten wel het recht had Gündoğan uit de fractie te zetten.

Zo ziet potverteren van politiek kapitaal eruit.