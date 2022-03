De Inktaap-prijs is een geweldig medicijn tegen de moedeloosheid in het literatuuronderwijs

Het nieuws zal niet iedereen omver hebben geblazen: Merijn de Boer heeft De Inktaap 2022 gewonnen met zijn roman De Saamhorigheidsgroep. Het is een bijzondere literaire prijs, van Passionate Bulkboek en Stichting Lezen. De winnaar wordt uitverkoren door een jury van negenhonderd jongeren op vijftig middelbare scholen. Zij beoordeelden drie romans die eerder bekroond werden. De Boer kreeg de BNG Bank Literatuurprijs, Oek de Jong voor Zwarte schuur de Boekenbon Literatuurprijs en Jeroen Brouwers voor Cliënt E. Busken de Libris Literatuurprijs.

Geen romans die per se ‘leuk voor jongeren’ zijn, nee. Het winnende boek speelt in de tijd van hun grootouders. Het is een satire over wereldverbeteraars, begin jaren tachtig, die volksdansen, ukelele spelen en verplichte knuffelsessies houden, én een schrijnend liefdesverhaal. ‘Ironisch, grappig en vlot geschreven’ vonden juryleden, en ‘een mooi tijdsbeeld’. Hé, ook toen maakten jongeren zich druk om de natuur. Leerlingen uit Goes wonnen een prijs met hun juryrapport in de vorm van een reisverhaal. Van veel lezen leer je ook goed schrijven.

De Inktaap is een geweldig medicijn tegen het algehele chagrijn dat heerst in het literatuuronderwijs. Veel leraren willen wel, maar het gebrek aan enthousiasme bij hun leerlingen maakt moedeloos. Kies maar boeken uit voor je lijst - dat werkt niet. Vaak zijn er thuis amper boeken, en zeker geen literatuur. Literatuurlessen schieten erbij in; er moet tekstverklaring worden geoefend voor het eindexamen. Literatuur is niet verplicht op het landelijk examen. Kennelijk is literatuur niet belangrijk.

Dat vinden de leerlingen dus ook. Overbodig en saai. Van alle leerlingen in Oeso-landen hebben Nederlandse de grootste afkeer van lezen. Van onze 15-jarigen zegt 63 procent alleen te lezen als het moet, 42 procent vindt lezen tijdverspilling. We weten het allang: wie meer leest gaat beter lezen, begrijpt meer van de wereld, ontwikkelt empathie en gaat lezen leuker vinden. Maar ja. Krijg ze maar eens zover.

Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut uit 2020 bleek dat jongeren de zeven uur die ze dagelijks op een scherm doorbrengen zelf ook te veel vinden. Ze willen minderen, maar #hoedan? Alles, ook een groot deel van hun onderwijs, speelt zich af op schermen.

Het is een kwestie van aanbieden, leert het succes van De Inktaap. Zonder milde dwang gaat het niet; deze drie boeken stonden gewoon op het programma. Maar: de leerlingen, hun gesprekken erover en hun oordeel werden wél serieus genomen. Dat werkt.

Ooit, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, zat ik in de redactie van een tijdschrift dat jongeren als literaire lezers ook serieus nam: Diepzee. Een prachtblad, met recensies en interviews. Bevlogen hoofdredacteur was Ronald Dietz, die onlangs overleed. Het blad ging ter ziele omdat scholen bezuinigden en lessen vulden met de oude nummers.

Dietz bedacht voor Wolters-Noordhoff toen de serie Grote Lijsters: jaarlijks vijf mooie literaire boeken, voor 25 gulden. Het werd het grootste leesbevorderingsproject ooit. Dietz en collega Everhard Huizing bouwden de reeks uit met onder meer pakketten voor jongere kinderen en de Engelse Blackbirds. Zo bereikte topliteratuur, in miljoenen exemplaren, Nederlandse huiskamers en schoolbibliotheken. Er zitten bestsellers bij, klassiekers en dichtbundels. Herman Koch, Reve, Slauerhoff, Judith Herzberg, Salinger, Orwell, Brontë en Malamud. Niet alleen boeken die jongeren geacht worden mooi te vinden – dat maken ze zelf wel uit. In het laatste Lijster-pakket zitten Marieke Lucas Rijneveld én Hendrik Groen.

Het materiaal ligt klaar, nu nog de tijd, liefde en aandacht. Het ligt niet alleen aan de jongeren. Leeshaat is niet aangeboren, maar liefde voor literatuur ontstaat niet spontaan, die wordt doorgegeven.