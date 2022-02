De inflatiecijfers voorzien in onze behoefte aan slecht nieuws

Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, heeft gistermiddag laten doorschemeren dat de ECB dit jaar misschien toch de rente gaat verhogen om de inflatie binnen de perken te houden. Eerst dacht ze dat de hoge inflatie van voorbijgaande aard zou zijn, maar nu liet ze doorschemeren dat ze zich misschien had vergist. Je kunt nooit helemaal zeker weten wat een machtige econoom als Lagarde precies bedoelt, want de voorzitter van de ECB moet voorzichtig zijn met wat ze zegt. Een heel leger aan analisten staat klaar om haar woorden te duiden – één keer een pauze op de verkeerde plaats en de economie stort in elkaar. Mario Draghi redde ooit de euro met zijn legendarische ‘Whatever it takes’ – even stotteren en we waren gezien geweest.

Nu we wel zo’n beetje klaar zijn met het omikronvirus en het virus voor de verandering eens een keer met ons, wenkt een virusvrij voorjaar – al proberen virologen met het mysterieuze BA.2, een besmettelijker subvariant van de omikronvariant van corona, nog een beetje druk op de ketel te houden.

De overgang naar de zorgeloosheid valt ons zwaar, bezorgdheid is de afgelopen twee jaar een soort tweede natuur geworden. We vonden het virus eigenlijk wel prettig en het leverde gespreksstof. En nu kunnen we er eigenlijk niet meer zonder – het virus had iets vertrouwds gekregen.

Daarom mogen we van geluk spreken dat we juist op tijd de inflatiecijfers hebben doorgekregen. Nederland had in januari een inflatie van 7,6 procent, het hoogste cijfer sinds 1976, toen we boven de 8 procent zaten. De kerninflatie – waarin de prijzen van energie en voedingsmiddelen niet zijn meegerekend – ging van 2,3 naar 2,7 procent, en dat zou volgens de economen een teken kunnen zijn dat ‘de hoge inflatie zich breder begint te nestelen’.

Ze weten het niet zeker, maar ze leiden het af uit statistische veranderingen, precies zoals de virologen ons de afgelopen tijd met hun statistische modellen keer op keer de schrik op het lijf joegen, dus het is niet zo gek als de toon u bekend voorkomt.

Een paar procentjes inflatie is prima voor de economie, maar te veel is niet goed. De obsessie met inflatie kun je afmeten aan het taalgebruik, het begint ernstig te worden wanneer ‘het inflatiespook’ arriveert. Als het zover is, volstaat ‘inflatie’ niet meer, maar is het ‘gierende inflatie’ geworden. Die vreet je spaargeld en je loonsverhoging op.

De term ‘inflatiespook’ wijst er al op dat we te maken hebben met iets ongrijpbaars en onzichtbaars. Het had net zo goed het ‘inflatievirus’ kunnen heten. Zo heb je een mooi vermogen opgebouwd, zo is het weggeteerd door het virus; je dacht dat je goed zat met je pensioen, blijkt het niet waardevast.

In Duitsland hadden ze vroeger hyperinflatie. Moest je met een kruiwagen vol bankbiljetten van de bank naar de bakker om een brood te kopen, en als je dan aankwam had je nog net genoeg voor een kadetje. Zoals de middeleeuwse pest steeds meespeelde in onze perceptie van de coronapandemie, zo is onze angst voor inflatie ingegeven door de beelden van uitgemergelde paupers met biljetten van honderd miljoen mark. Inflatie staat daardoor voor meer dan geldontwaarding, het is een ander woord voor honger, chaos en een verloren toekomst.

Eerst hadden we het virus, nu de inflatie: het is huiveringwekkend, maar ook wel een beetje heerlijk.