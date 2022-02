De Indische Rekening leert Nederlanders een les die op school ontbrak

Als Anis de Fretes vertelt dat hij in barak 85 te kamp Westerbork is geboren, kijken mensen hem verbaasd aan. Sorry hoor, maar dit is toch geen Joodse man? Dat klopt. De Fretes’ vader en moeder kwamen uit Indonesië. Maar kennelijk weten weinig mensen dat een deel van de Indische Nederlanders die aan het eind van de jaren veertig noodgedwongen naar Nederland verhuisden, werd opgevangen op een plek die een paar jaar daarvoor dienstdeed als concentratiekamp. Nog een paar weetjes: diploma’s die Indische Nederlanders in Indonesië hadden bemachtigd, waren ongeldig in Nederland. En als er werd gewerkt, moest 75 procent van het inkomen worden afgestaan aan de staat. Bovendien waren ze verplicht meubels en kleding af te nemen van de overheid. ‘Je werd dus de armoe in gedrukt.’

Die woorden komen van Hans Goedkoop, presentator van het buitengewoon fraaie tweeluik De Indische Rekening, dat dinsdag- en woensdagavond werd uitgezonden. ‘In Indië waren wij Nederlanders’, citeerde muzikant Wouter Muller, wiens vader in sergeant-majoor in het KNIL was, zijn moeder. ‘Als wij naar Holland gaan, komen wij nog onder veel meer Nederlanders.’ Zo ging het niet. Hoe het wel ging: ‘Wat komen jullie hier doen? Waar komen al die bruintjes vandaan?’ Muller werd opgevoed met de boodschap dat hij zich maar gedeisd moest houden in Nederland, dat hij maar te gast was en zich als een gast diende te gedragen. Ook Charles Goudsmit voelde dat als kind. ‘Je moet je gedeisd houden. Je verstoppen.’ Deed hij dat niet en gedroeg hij zich echt uitbundig als een kind, druk en wild, dan werd hij in zijn nek gegrepen. ‘Zwartje, even rustig hè.’ Zich gedeisd houden, dat was ook wat hun ouders deden. Niet vertellen over wat ze hadden meegemaakt en voelden, maar zwijgen. Maar dat zwijgen, zo analyseerde Goedkoop (zelf afkomstig uit een familie met wortels in Nederlands-Indië), was een daad van liefde. ‘Je wil je kinderen wel iets meegeven, maar niet iets dat hun levens zwaarder maakt.’

Hans Goedkoop (links) in gesprek met Anis de Fretes op de plek waar hij geboren werd en opgroeide, kamp Westerbork (Schattenberg). Beeld De Indische Rekening (NTR)

Goed, u moet – als u dat nog niet gedaan heeft – het tweeluik zelf maar kijken. Moet, ja. Zoals elke Nederlander dat eigenlijk zou moeten doen. Omdat het heel goed gemaakt is, met bevlogenheid en prachtige archiefbeelden en indringende portretten. Maar vooral omdat het een les is die vrijwel niemand op school leerde. Een verzwegen bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis; een die eruit is gescheurd en verfrommeld in een hoekje is beland. Boeken, films, tentoonstellingen, lesprogramma’s en documentaires als De Indische Rekening tonen die geschiedenis in al haar onvolkomenheden, strijken die bladzijde zo goed en zo kwaad als het kan weer glad en geven haar de plek die haar toebehoort: in het collectieve geheugen.

Eerder op de woensdagavond keken er bijna twee miljoen mensen naar het populaire geschiedenisprogramma Het verhaal van Nederland, dat primetime (20:30 uur) op NPO1 staat geprogrammeerd. De Indische Rekening, net zo goed het verhaal van Nederland, moest het doen met een plekje op de late avond op NPO2. Dat is, vrees ik, veelzeggend.