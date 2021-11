De ijver voor een inclusief spelalfabet bewijst hoezeer het gezwatel over afkomst en identiteit normaliseert

Eerst meende ik, ongelogen, dat het een geinig kunstproject betrof, bedacht door een lekker dwars collectief. Waarmee het wilde hekelen hoe gemakkelijk we tegenwoordig meegaan in het modieuze gezwatel over het belang van afkomst en identiteit. Hoe we ineens collectief geloven in het nimmer onderbouwde concept dat iedereen zich voortdurend in alles gerepresenteerd en afgespiegeld wil zien. Wij zouden erin tuimelen, de kunstenaars zouden hun ware intenties onthullen. Punt gemaakt, weer wat geleerd. Maar nee. Het initiatief bleek bloedserieus bedoeld.

Gisteravond presenteerden Desiré van den Berg en Jill Mathon, ondersteund door feministisch platform De Bovengrondse, in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger een nieuw spelalfabet. Het huidige bevat namelijk veelal ‘ouderwetse witte­mannennamen’ als Anton, Bernard, Cornelis, Dirk, Eduard, Ferdinand en Zacharias. Op de website: ‘Hierdoor bevestigen we keer op keer de wittemannennorm én reproduceren we, onbewust, een beeld van de samenleving dat niet bestaat (en nooit bestaan heeft).’

Liefst vier jaar lang zocht het duo naar alternatieven, met behulp van een deskundige. Ze kwamen uit op namen als Ali, Bo, Celine, Daniël, Eva, Fatima en Zeynep. ‘Hiermee hopen we een inclusievere afspiegeling van Nederland te schetsen en bij te dragen aan het normaliseren van deze namen.’

Wel knaagde het aan de initiatief­nemers, las ik in Het Parool, dat zij zelve ‘twee witte Hollandse vrouwen’ zijn. Dus checkten ze ‘regelmatig bij mensen van kleur of we niets over het hoofd zagen’. Gelukkig wisten ze zichzelf gerust te stellen: aangezien dit een door witte mensen gecreëerd ‘probleem’ is, konden juist zij hun privilege gebruiken om het aan te kaarten. Knap gevonden, hoor.

Mild bezien kun je uit uit het project concluderen dat we in een gelukkig land moeten wonen. Als zoiets volstrekt onbenulligs als het telefoonalfabet al geldt als een probleem dat om een avond in Pakhuis de Zwijger vraagt, dan moet het paradijs toch wel bijna daar zijn.

Minder mild bezien bewijst de ijver voor een inclusief spelalfabet wederom hoezeer genoemd gezwatel over afkomst en identiteit definitief uit de academische wereld is gekropen en zoetjesaan normaliseert. Zie hoeveel aandacht de twee vrouwen kregen in serieuze kranten als deze – zonder ook maar voor één sceptisch, laat staan kritisch vraagje te hoeven vrezen.

Niet toevallig had Het Financieele Dagblad deze week een stuk waarin het inventariseert hoe het gedachtengoed ook tot de gewone werkvloer begint door te dringen. Het al veel langer bestaande beleidstoverwoord ‘diversiteit’ heeft er gezelschap gekregen van tweelingzus ‘inclusie’ – een even vaag en even ongrijpbaar begrip. Toch zal een ‘groeiend aantal bedrijven en organisaties’ er volgens de krant in 2022 mee te maken krijgen. De ontwikkeling, zegt een van de betrokkenen, gaat ‘razendsnel’.

Bij onderzoeksbureau Motivaction zijn onlangs genderneutrale toiletgroepen aangebracht (‘Voor ons is het een teken van goed werkgeverschap’), bij de brave gemeente Apeldoorn hebben voortaan niet alleen vrouwen en mensen van kleur, maar ook ‘homo’s, lesbiennes, transgenders, mensen met een beperking of niet-westerse immigranten’ bij sollicitaties een streepje voor, het internationaal advocatenkantoor NautaDutilh heeft een cursus genderneutraal schrijven in zijn pakket en moedigt medewerkers bovendien aan om kleding te dragen ‘die overeenkomt met hun gender’. De essentie, zegt een senior associate, is ‘het doorbreken van privileges’.

De klant vraagt erom, luidt doorgaans de rechtvaardiging. Maar de krant signaleert tevens dat ‘de schrik’ er goed in zit. Menig bedrijf heeft onder druk van activisten zijn beleid ‘schielijk’ aangepast, uit angst voor een boycot of imagoschade.

Hoe het ook zij, één beroepsgroep moet de cultuuromslag met welgevallen aanzien: die der consultants. Tik het woordenpaar diversiteit en inclusie in, en een lange lijst aanbieders verschijnt op je scherm. Stuk voor stuk staan zij te springen om het nieuwe evangelie via training en workshop te verspreiden.

Het is ze van harte gegund, dat spreekt. Per slot moeten we allemáál onze boterham zien te verdienen. Maar wie ze precies waarmee helpen blijft de onbeantwoorde vraag.

Elma Drayer is neerlandicus en journalist.