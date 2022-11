De ijkpunten gedrag en vlijt laten zich niet zomaar wegjagen van de scholen. Ze kregen nieuwe kleren

Mijn oudere broers hadden op hun schoolrapporten cijfers voor ‘gedrag’ en ‘vlijt’. Ze deden er lacherig over. Als je je echt misdroeg op school, merkte je het wel, dan werd je eraf geschopt. Welk kind wil er nu als vlijtig bekendstaan? Je kijkt wel beter uit. Op mijn hippe lagere school heette het al heel modern ‘werkhouding’. Ook dat oordeel maakte weinig indruk. Toen mijn kinderen op school zaten veranderde dat. Ineens kon ‘werkhouding’ een argument zijn om een schooladvies in groep 8, of na de brugklas, naar beneden bij te stellen. De leraar werd toekomstvoorspeller en toekomstbepaler, op grond van niet zo harde criteria.

De ijkpunten gedrag en vlijt laten zich niet zomaar wegjagen. Ze kregen nieuwe kleren. Het begon al met het decreet van de 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals zelfregulering, creatief denken, communiceren, samenwerken en sociale en culturele vaardigheden. In het grootscheepse project curriculum.nu, waarin jarenlang werd gedacht over een nieuw curriculum voor basis- en voortgezet onderwijs, speelden ze een hoofdrol. Nu adviseert de Curriculumcommissie, het clubje dat van het immense project is overgebleven, om ‘persoonsvorming & socialisatie’ in de kerndoelen van alle vakken en leergebieden op te nemen.

Dat is een slecht idee. Ik hoop van harte dat minister Wiersma verstandig is en niet zwicht voor de lobby.

Niet omdat ‘persoonsvorming & socialisatie’ onbelangrijk zijn. Een groot deel van de opvoeding van kinderen, in en buiten de school, draait erom: houd rekening met elkaar, beheers je woede en agressie, houd je aan de wet, verplaats je in anderen, denk niet alleen aan jezelf, respecteer andere normen en waarden.

In de praktijk zijn leraren, van peuterklas tot universiteit, hier altijd, naast al het andere, mee bezig. Sommigen doen dat fantastisch: ze hebben vanzelfsprekend invloed en overwicht en leerlingen vertrouwen hen. Anderen worstelen ermee. Het is ongelooflijk moeilijk: hoe bereik je dat iedereen tot zijn recht komt? Hoe treed je op tegen pesten, kongsivorming, asociaal gedrag en geweld, zonder dat die leerlingen zich van school afwenden? ‘Persoonsvorming & socialisatie’ horen bij onderwijs als peper bij zout.

Maar maak er alsjeblieft geen vak van, of kerndoel. Want dan komen er onvermijdelijk leerplannen, toetsprogramma’s en toetsmomenten. Wat toets je dan precies? Persoonlijkheid, gedrag? Van huis uit meegekregen normen en waarden? En wat zijn de criteria?

Scholen spelen een belangrijke rol in de opvoeding, maar zijn geen instituten voor gedragsbeheersing. Het is niet aan het onderwijs, aan de overheid, om te bepalen welke persoonlijkheid voldoet. Onderwijs is er niet om burgers in het gewenste model te kneden of op maat gezaagde persoonlijkheden voor de arbeidsmarkt te produceren. De wereld heeft alle soorten mensen nodig, ook types die minder handig zijn in communiceren, samenwerken of zelfregulering. Zonder afwijkende eenlingen zijn we nergens.

Onderwijs moet jongeren de werktuigen geven om na te denken over de wereld en om eigen keuzes te maken. Om te worden wie ze zijn. Vertrouw voor ‘persoonsvorming’ eens wat meer op het onderwijs zelf, de inhoud ervan, voordat er allerlei overheidscommissies worden opgetuigd.

Er is geen betere oefening in empathie dan romans lezen en films kijken. Niets scherpt de blik zozeer als het zien van het gedrag en de invloed van populisten, dictators en idealisten uit het verleden. Laat leerlingen verhalen en beschouwingen schrijven, in plaats van eindeloos te oefenen op het dorre tekstverklaren. Stuur ze op pad om dingen te onderzoeken en er verslag van te doen, samen of alleen. Stel hoge eisen, maar neem hun bevindingen serieus. Goed, aantrekkelijk onderwijs vormt altijd iemands persoonlijkheid.