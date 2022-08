De huiveringwekkende routines van vakantieganger Rutte deden denken aan Groundhog Day

Sinds dinsdag is Mark Rutte de langstzittende premier van Nederland, een mijlpaal waarbij hij niet openlijk heeft stilgestaan. De actualiteitenrubrieken deden dat maandag wel. RTL Boulevard liet Ruttes vriend Jort Kelder vanuit Stockholm aardige woorden zeggen. Woordspelinkje van de rubriek: ‘Ruttig blijven zitten.’ Nieuwsuur deed een plichtmatige terugblik op 4.310 dagen Rutte. En Op1 had zijn jeugdvriend Koen Petersen en Daphne Lodder, voorzitter van de liberale jeugdorganisatie JOVD te gast. Dat leverde warempel nieuwe inzichten op.

Jeugdvriend van premier Mark Rutte Koen Petersen (rechts) te gast bij Op1. Beeld EO

Het waren geen bloedstollende onthullingen die bij EO-presentatoren Margje Fikse en Tijs van den Brink ter tafel kwamen, maar enigszins verontrustend waren de bespiegelingen van vooral politicoloog Petersen wel. Hij had Rutte leren kennen toen die ooit JOVD-voorzitter was. Sindsdien gingen zij twee keer per jaar samen op vakantie: een week op wintersport en een week naar New York. En daarmee hield de ijzeren routine in de vrijetijdsbesteding niet op.

‘We hebben vaste ankerpunten’, vertelde Petersen. ‘Met skiën zitten we altijd in hetzelfde hotel. We eten op dezelfde plek, bestellen altijd hetzelfde en het weer is altijd mooi. Héérlijk als je weet wat je krijgt. Het is net als naar een goeie Chinees gaan. Je kunt je erop verheugen en er volop van genieten.’ Ook in New York houden de vrienden van vastigheid. Petersen: ‘We hebben altijd hetzelfde hotelletje in Chinatown. We wandelen naar Columbia University, ongeveer tien kilometer, en gaan dan met een bocht terug, bij elkaar wandelen we 25 kilometer. Op vaste plekken drinken we koffie of eten iets. Je weet wat je krijgt en je hoeft er niet over na te denken, anders moet je maar in de toeristengids kijken.’

Ongelovig staarde Van den Brink Petersen aan, maar die gaf geen krimp. ‘Zo kunnen we het over interessantere dingen hebben dan over de vraag waar we gaan eten.’ En had Mark bovendien ‘extra focus om juist de kwesties op te lossen die je níét kunt voorspellen’. Los van de vraag hoe goed dat de premier nog afgaat: die wat huiveringwekkende routines deden nog het meest denken aan Groundhog Day, de film waarin Bill Murray gevangen raakt in een tijdlus en gedoemd is een enkele dag tot in de eeuwigheid te herbeleven. Geen wonder dat Rutte zijn record van 4.310 regeerdagen niet viert: hij herkent de mijlpaal niet omdat zijn dagen samengeklonterd zijn tot één klomp waarin tijd en dimensies hun geldigheid hebben verloren.

Toch ook onthullend dat zelfs JOVD-voorzitter Daphne Lodder vindt dat de VVD bij de volgende verkiezingen op zoek moet gaan naar een nieuwe lijsttrekker. Maar Rutte is toch nog steeds de populairste?, hield Van den Brink haar voor. Ja, antwoordde Lodder, ‘maar er is er nu ook maar één van, dus je hebt geen vergelijkingsmateriaal’. Een duizelingwekkende redenering, waarbij Samuel Becketts absurdisme even vaardig werd over de studio.