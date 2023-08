De huidige financiering van de zorg houdt vooruitgang tegen

In het artikel over AI in de medische wereld van afgelopen woensdag wordt in het artikel over AI in de medische wereld afgelopen woensdag (Ten eerste, 2/8) wordt AI geroemd om de kwaliteitsverbetering en efficiency die het teweegbrengt. Zo zouden er meer gevallen van borstkanker kunnen worden opgespoord. Reden om niet te implementeren is dat men AI nog niet vertrouwt in het nemen van beslissingen. Begrijpelijk. Echter, tussen mensen onderling zijn er ook verschillen in beoordelingen.

In 2016 besprak ik dit probleem met het hoofd digitale pathologie van een academisch ziekenhuis. Ik was ceo van een AI-bedrijf met ervaring in de beoordeling van fouten in staalplaten. Ook staalinspecteurs hadden eerst geen vertrouwen in AI. We bedachten het volgende: we laten inspecteurs gewoon hun werk doen. Zij beoordelen primair de afbeelden. Maar daarna controleert AI de afbeeldingen nog een keer, en stuurt twijfelgevallen door naar een specialist. Die velt een eindoordeel. Alleen maar winnaars: gemiste gevallen worden gedetecteerd, inspecteurs leren van fouten, de kwaliteit wordt verhoogd en het AI-systeem wordt verbeterd met de verzamelde data.

Dit systeem komt echter zeer moeizaam van de grond in ziekenhuizen, omdat de extra stap kosten met zich meebrengt die niet worden vergoed door verzekeraars. De kosten vallen weliswaar weg tegen de bespaarde therapieën. Maar omdat de besparingen binnen andere afdelingen vallen, worden ze niet aan AI toegekend.

De bestaande financieringsvormen en afrekenmechanismen houden elkaar zo in een wurggreep. Dit is de reden dat de realisering van innovatie in ziekenhuizen voor AI-bedrijven al jaren een worsteling is. Ik ben blij te horen dat ze ondanks alle barrières, toch langzaam succes boeken.