Van alle artikelen die we tijdens de coronacrisis publiceerden, werd de dagelijkse statistiekenrubriek het vaakste geraadpleegd. De honger naar nuchtere en koele cijfers was nog nooit zo groot. Hoe zit het precies met het aantal besmettingen en vaccinaties? In Nederland, maar ook elders? Kan ik gewoon op vakantie of moet ik met allerlei maatregelen rekening houden?

Onze dataredacteuren Semina Ajrovic, Serena Frijters en Xander van Uffelen bedachten eerst de grafieken waarmee de pandemie het best kon worden beschreven en zorgden ervoor dat die dagelijks – en in veel gevallen volautomatisch – werden bijgewerkt. Sommige door hen bedachte grafieken werden door het RIVM overgenomen.

Nu het aantal waarheidsbubbels hand over hand toeneemt en mensen er steeds handiger en schaamtelozer in worden om de werkelijkheid naar hun hand te zetten, groeit het belang van droge feiten en cijfers. Ze zijn het beste medicijn tegen de verspreiding van nonsens. Precies om die reden hebben we sinds begin dit jaar een vaste statistiekrubriek op pagina 5.

Deze week heeft dataredacteur Sjors Hofstede die gebruikt om de berichtgeving over de Algemene Beschouwingen te ondersteunen. Hoeveel sociale huurwoningen werden er de afgelopen jaren gebouwd? Hoe hard gingen de huren omhoog? Hoeveel levert de verhuurderheffing precies op? Hoeveel verdienen verpleegkundigen? Hoeveel onderwijzers?

Cijferhonger

Sinds deze week hebben we op onze website een statistiekencollectie gemaakt voor een andere urgente maatschappelijke kwestie: de huizenmarkt. De komende tijd wordt die pagina verder uitgebreid met gegevens over de huurmarkt. Als u door alle uitspraken van politici en brancheverenigingen door de bomen het bos niet meer ziet, kunt u hier terecht om overzicht te krijgen. Dat de behoefte hieraan groot is, bleek meteen. Direct na lancering stonden de statistieken stijf bovenaan in de lijst van best gelezen stukken.

In aanloop naar de klimaattop begin november in Glasgow werken we hard aan een collectie grafieken waarmee wordt bijgehouden hoeveel CO 2 in de atmosfeer belandt, welke maatregelen daartegen worden genomen en of we op koers liggen om de klimaatdoelstellingen te halen. Ook de verandering van het wereldwijde klimaat proberen we in grafieken te vangen.

Sommige lezers vinden dat we bij voorkeur elke dag op de voorpagina de noodklok moeten luiden over de klimaatverandering. Dat zou eentonig worden en op den duur eerder averechts werken. Maar we zien het wel als onze plicht om de toestand van de aardbol nauwgezet bij te houden.